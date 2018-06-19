Посли країн Великої сімки закликають до обміну Сенцова

Посли країн Великої сімки в Україні у четвер, 21 червня, висловили глибоке занепокоєння ситуацією з українським кінорежисером Олегом Сенцовим, який перебуває у російській колонії суворого режиму й оголосив голодування, та іншими українськими в'язнями в Росії.

"Ми глибоко занепокоєні ситуацією з Олегом Сенцовим, а також з іншими українськими в'язнями й затриманими в Росії. Їх звільнення як частина широкого двостороннього обміну затриманими буде важливим гуманітарним кроком уперед", - ідеться в твіті, розміщеному в акаунті канадського головування послів Великої сімки в Україні.

Нагадаємо, що 19 червня генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд закликав помилувати українського режисера Олега Сенцова на гуманітарних підставах. Він також заявив, що готовий особисто подати прохання про помилування українця. "Якщо необхідне прохання про його помилування, я із задоволенням його подам на основі Європейської конвенції з прав людини", - наголосив Ягланд.