Порошенко: ЄС запровадить санкції щодо організаторів російських виборів у Криму

Президент України Петро Порошенко заявив, що Комітет постійних представників країн Європейського Союзу на зустрічі 8 травня розглянув питання щодо санкцій за підрив територіальної цілісності України та підтримав їх. Покарання стосуватиметься тих, хто займався організацією та проведенням виборів президента Росії на території анексованого РФ Криму, повідомив у п'ятницю, 11 травня, Порошенко на брифінгу у Києві.

"Цим правовим актом до списку індивідуальних санкцій додаються ті особи, які брали безпосередню участь в організації та проведенні незаконних виборів Президента РФ на території Криму", - цитує українського президента агенція "Українські новини". Він також від імені України подякував ЄС за підтримку.

Напередодні в німецькому Ахені Порошенко зустрівся із канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель (Angela Merkel) та президентом Франції Еммануелем Макроном. Сторони обговорили підготовку до наступного засідання в "нормандському форматі"за участю представників ФРН, Франції, України та Росії. На зустрічі також ішлося про перспективу введення миротворців на Донбас та про імплементацію мінських угод.

Дивитись відео 03:40 Поділитись Річниця анексії Криму: яким побачив півострів кореспондент DW (16.03.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання http://p.dw.com/p/2uTo1 Річниця анексії Криму: яким побачив півострів кореспондент DW