Порошенко хоче синхронізувати українські санкції проти РФ з американськими

Президент України Петро Порошенко очікує від Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України пропозицій із синхронізації антиросійських санкцій України з аналогічними штрафними заходами США. Про це Порошенко написав, у п'ятницю, 6 квітня, на свій офіційній сторінці у соцмережах Facebook та Twitter.

"Очікую від Ради національної безпеки і оборони України вже ближчим часом на комплексні пропозиції щодо синхронізації українського та американського санкційних режимів", - зазначив Петро Порошенко.

Президент України також привітав рішення Сполучених Штатів розширити штрафні заходи проти Росії. Нагадаємо, що згідно з повідомленням міністерства фінансів США 6 квітня Вашингтон запровадив санкції проти семи російських олігархів, 12-ти контрольованих ними компаній та 17-ти урядовців за "злонамірні дії у світі", в тому числі в Україні та Сирії.