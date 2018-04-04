 Порошенко хоче синхронізувати українські санкції проти РФ з американськими | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.04.2018
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Новини

Порошенко хоче синхронізувати українські санкції проти РФ з американськими

Президент України Петро Порошенко привітав розширення санкційного списку США проти Росії. Він очікує, що РНБО синхронізує санкційні режими України і США проти РФ.

Петро Порошенко

Президент України привітав рішення США розширити санкції проти Росії.

Президент України Петро Порошенко очікує від Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України пропозицій із синхронізації антиросійських санкцій України з аналогічними штрафними заходами США. Про це Порошенко написав, у п'ятницю, 6 квітня, на свій офіційній сторінці у соцмережах Facebook та Twitter.

"Очікую від Ради національної безпеки і оборони України вже ближчим часом на комплексні пропозиції щодо синхронізації українського та американського санкційних режимів", - зазначив Петро Порошенко.

Президент України також привітав рішення Сполучених Штатів розширити штрафні заходи проти Росії. Нагадаємо, що згідно з повідомленням міністерства фінансів США 6 квітня Вашингтон запровадив санкції проти семи російських олігархів, 12-ти контрольованих ними компаній та 17-ти урядовців за "злонамірні дії у світі", в тому числі в Україні та Сирії. 

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