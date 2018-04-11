Порошенко хоче офіційно припинити участь України у структурах СНД

Україна має офіційно припинити участь у статутних органах Співдружності незалежних держав (СНД), а також закрити відповідне представництво, розташоване в Мінську. Про це в четвер, 12 квітня, заявив президент України Петро Порошенко на Київському форумі з безпеки.

"З огляду на те, що Україна ніколи не була і не є зараз членом СНД, та відмову цієї структури засудити російську агресію, просив би, щоб ми спільно з урядом підготували пропозиції щодо офіційного припинення нашої участі в статутних органах СНД. Рівно як і остаточного закриття українського представництва при відповідних інституціях у Мінську", - зазначив Порошенко.

Крім того, український президент заявив, що має намір внести до Верховної Ради проект закону про негайне припинення дії окремих положень договору про дружбу, співробітництво й партнерство між Україною й Росією. Йдеться про положення "у частині, у якій дія цього договору не сумісна з національними інтересами держави", а також реалізацією "права на самооборону". За словами Порошенка, зокрема, це стосується статті щодо стратегічного партнерства між Україною та РФ або ж про двосторонню співпрацю у військовій і військово-технічній сфері. При цьому Порошенко акцентував увагу на тому, що повністю скасовувати договір не можна, бо для України є важливими положення, в яких сторони "поважають територіальну цілісність одна одної, а також підтверджують непорушність кордонів".

Нагадаємо, у 1991 році Україна, Росія та Білорусь заснували співдружність колишніх радянських республік. Але Київ не підписав статут організації. З 2014 року співробітництво України в рамках СНД зведено до мінімуму.