 Порошенко хоче офіційно припинити участь України у структурах СНД | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Порошенко хоче офіційно припинити участь України у структурах СНД

Президент України Петро Порошенко хоче офіційного припинення участі України в структурах СНД. Крім того, за його словами, Київ має припинити дію окремих положень договору про дружбу з РФ.

Президент України Петро Порошенко

Президент України Петро Порошенко

Україна має офіційно припинити участь у статутних органах Співдружності незалежних держав (СНД), а також закрити відповідне представництво, розташоване в Мінську. Про це в четвер, 12 квітня, заявив президент України Петро Порошенко на Київському форумі з безпеки. 

"З огляду на те, що Україна ніколи не була і не є зараз членом СНД, та відмову цієї структури засудити російську агресію, просив би, щоб ми спільно з урядом підготували пропозиції щодо офіційного припинення нашої участі в статутних органах СНД. Рівно як і остаточного закриття українського представництва при відповідних інституціях у Мінську", - зазначив Порошенко.

DW.COM

Анонсовані президентом України санкції проти Росії є політичним знаком підтримки західних партнерів, а не дієвим засобом тиску на Кремль, попереджають експерти. (12.04.2018)

Українське МЗС пропонує розглянути можливість призупинення дії Базового договору з Росією. Проте експерти радять добре обміркувати цей крок, щоб Україна не втратила серйозного аргументу проти РФ у міжнародних судах. (16.03.2018)

Крім того, український президент заявив, що має намір внести до Верховної Ради проект закону про негайне припинення дії окремих положень договору про дружбу, співробітництво й партнерство між Україною й Росією. Йдеться про положення "у частині, у якій дія цього договору не сумісна з національними інтересами держави", а також реалізацією "права на самооборону". За словами Порошенка, зокрема, це стосується статті щодо стратегічного партнерства між Україною та РФ або ж про двосторонню співпрацю у військовій і військово-технічній сфері. При цьому Порошенко акцентував увагу на тому, що повністю скасовувати договір не можна, бо для України є важливими положення, в яких сторони "поважають територіальну цілісність одна одної, а також підтверджують непорушність кордонів".

Нагадаємо, у 1991 році Україна, Росія та Білорусь заснували співдружність колишніх радянських республік. Але Київ не підписав статут організації. З 2014 року співробітництво України в рамках СНД зведено до мінімуму.
Дивитись відео 03:15

З Москви до Києва: чи легко росіянам подорожувати в Україну (06.04.2018)

Аудіо й відео до теми

З Москви до Києва: чи легко росіянам подорожувати в Україну (06.04.2018)  

Також за темою

Symbolbild Minsk Gespräche zur Ostukraine Krise 01.09.2014

Договір про дружбу з Росією: розривати чи залишити? 16.03.2018

Українське МЗС пропонує розглянути можливість призупинення дії Базового договору з Росією. Проте експерти радять добре обміркувати цей крок, щоб Україна не втратила серйозного аргументу проти РФ у міжнародних судах.

Ostesee-Pipeline Nordstream

Фактчек DW: Чи справді "Північний потік-2" економічно необґрунтований? (відео) 11.04.2018

Петро Порошенко напередодні заявив, що будівництво "Північного потоку-2" не має економічно виправданого підґрунтя. DW перевірила, чи це так.

Russische Flagge hinter Stacheldraht

Неефективна солідарність. Навіщо Україна приєднується до американських санкцій щодо РФ 12.04.2018

Анонсовані президентом України санкції проти Росії є політичним знаком підтримки західних партнерів, а не дієвим засобом тиску на Кремль, попереджають експерти.

Докладно

Сирійське місто Хомс сьогодні

Світові гравці у Сирії: хто чого хоче?

Перебіг війни у Сирії визначає не лише президент Асад та опозиційні групи. Багато країн також беруть участь у конфлікті. 

Фото Villa Glory в оголошенні на сайті агенції нерухомості Sotheby's International Realty

Найдорожча вілла Німеччини належить українському втікачеві

Власником найдорожчої вілли Німеччини є українець, який переховується від правоохоронних органів, з'ясувала DW. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  