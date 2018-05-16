Порошенко: Україна відкликає своїх представників зі статутних органів СНД

Згідно з підписаним президентським указом, відкликаються всі представники України з усіх статутних органів Співдружності незалежних держав. Президент України Петро Порошенко хоче натомість рухатися в Європу.
Президент України Петро Порошенко підписав указ про відкликання всіх представників України з усіх статутних органів Співдружності незалежних держав (СНД). Про це в суботу, 19 травня, повідомив сайт українського президента.
Виступаючи під час святкових заходів з нагоди Дня Європи в Вінниці український президент так прокоментував свій указ: "Нам там нема чого більше робити - ми рухаємося разом у Європу". Порошенко також наголосив, що майбутнє України - в Європі, повідомляє інформагенція "Інтерфакс-Україна".
Нагадаємо, 2 травня 2018 року Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) підтримала пропозицію про припинення участі українських представників у діяльності органів СНД. РНБО доручила також МЗС України вжити заходів задля припинення дії окремих міждержавних угод. Раніше Порошенко заявляв, що Україна припинить свою участь в координаційних органах СНД.
Україна була однією з трьох країн-підписантів Угоди про створення СНД від 8 грудня 1991 року разом з РФ і Білоруссю. Проте в січні 1993 року в Мінську на саміті СНД, де було ухвалено Статут Співдружності, Україна його не підписала. З весни 2014 року участь Києва у заходах СНД було зведено до мінімуму.
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