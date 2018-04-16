Порошенко разом з Радою хоче ініціювати створення в Україні єдиної церкви

Президент України Петро Порошенко ініціюватиме зі свого боку створення єдиної помісної церкви в Україні й готує відповідне звернення до православного Вселенського Патріарха. "На сьогоднішній день Україна як ніколи близька до появи власної автокефальної помісної церкви", - заявив він у вівторок, 17 квітня, під час зустрічі з головами парламентських фракцій щодо звернення, передає агенція "Інтерфакс". Верховна Рада може розглянути відповідне питання вже найближчого четверга, 19 квітня, повідомив голова фракції "Блоку Петра Порошенка" в парламенті Артур Герасимов.

За словами Порошенка, забезпечити цей процес має звернення церковних ієрархів. "Після моєї зустрічі з патріархом Філаретом всі єпископи Української православної церкви Київського патріархату поставили свої підписи, засвідчили в зверненні Вселенського патріарха щодо надання томосу (документа щодо права на автономію. - Ред.) новій Українській православній автокефальній церкві", - сказав президент.

Також він повідомив, що у нього була зустріч з лідером Української автокефальної православної церкви (УАПЦ) митрополитом Макарієм. За словами Порошенка, всі архієпископи підписали звернення до Вселенського патріарха і до президента.

Порошенко висловив сподівання, що ініційоване звернення до Вселенського Патріарха буде першим документом, який об'єднає усіх ієрархів усіх церков за час української незалежності. "Двері відкриті, і єпископи інших церков підписали або розглядають можливість підписання звернення", - зазначив президент.

В УПЦ КП в оприлюдненій у вівторок заяві повідомили про "однодушну підтримку" зусиллям Порошенка, спрямованим на створення єдиної церкви і "на подолання наявного церковного розділення. Водночас жодних реакцій на ініціативу президента України ані від Української православної церки (Московського партіархату), ані від Української греко-католицької церкви, які разом з УПЦ КП є найбільшими в Україні за кількістю прихожан, поки що не було.