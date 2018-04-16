Порошенко разом з Радою хоче ініціювати створення в Україні єдиної церкви

Президент України Петро Порошенко ініціює створення в Україні єдиної помісної церкви. Єпископи УПЦ КП та УАПЦ підписали звернення до православного Вселенського Патріарха Варфоломія щодо її створення.
Президент України Петро Порошенко ініціюватиме зі свого боку створення єдиної помісної церкви в Україні й готує відповідне звернення до православного Вселенського Патріарха. "На сьогоднішній день Україна як ніколи близька до появи власної автокефальної помісної церкви", - заявив він у вівторок, 17 квітня, під час зустрічі з головами парламентських фракцій щодо звернення, передає агенція "Інтерфакс". Верховна Рада може розглянути відповідне питання вже найближчого четверга, 19 квітня, повідомив голова фракції "Блоку Петра Порошенка" в парламенті Артур Герасимов.
За словами Порошенка, забезпечити цей процес має звернення церковних ієрархів. "Після моєї зустрічі з патріархом Філаретом всі єпископи Української православної церкви Київського патріархату поставили свої підписи, засвідчили в зверненні Вселенського патріарха щодо надання томосу (документа щодо права на автономію. - Ред.) новій Українській православній автокефальній церкві", - сказав президент.
Також він повідомив, що у нього була зустріч з лідером Української автокефальної православної церкви (УАПЦ) митрополитом Макарієм. За словами Порошенка, всі архієпископи підписали звернення до Вселенського патріарха і до президента.
Порошенко висловив сподівання, що ініційоване звернення до Вселенського Патріарха буде першим документом, який об'єднає усіх ієрархів усіх церков за час української незалежності. "Двері відкриті, і єпископи інших церков підписали або розглядають можливість підписання звернення", - зазначив президент.
В УПЦ КП в оприлюдненій у вівторок заяві повідомили про "однодушну підтримку" зусиллям Порошенка, спрямованим на створення єдиної церкви і "на подолання наявного церковного розділення. Водночас жодних реакцій на ініціативу президента України ані від Української православної церки (Московського партіархату), ані від Української греко-католицької церкви, які разом з УПЦ КП є найбільшими в Україні за кількістю прихожан, поки що не було.