 Порошенко підтримає зміни щодо апеляції у справах Антикорупційного суду | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.06.2018

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Новини

Порошенко підтримає зміни щодо апеляції у справах Антикорупційного суду

Петро Порошенко відреагував на скандальну поправку щодо апеляції в антикорупційних справах. Президент пообіцяв підтримати зміни до закону у цій частині, якщо їх ухвалить парламент.

Порошенко готовий підписати зміни до закону про Вищий антикорупційний суд

Порошенко готовий підписати зміни до закону про Вищий антикорупційний суд

Президент України Петро Порошенко заявив, що підпише зміни до закону про Антикорупційний суд у частині про апеляцію, якщо парламент їх ухвалить. В інтерв'ю українським телеканалам, фрагменти якого опубліковано у суботу, 16 червня, на сайті президента України, Порошенко запевнив, що від самого початку підтримував ідею розгляду всіх справ щодо корупційних злочинів лише у Вищому антикорупційному суді. "Всі справи, які на час створення антикорупційного суду передані в будь-які суди, мають бути негайно переправлені в Антикорупційний суд", - додав він.

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Після тривалих баталій довкола закону ухвалений документ набув чинності. Президент розраховує, що Антикорупційний суд запрацює до кінця року. (14.06.2018)

Текст закону про Антикорупційний суд містить норму, за якою уже відкриті справи щодо посадовців в апеляційній інстанції розглядатимуться в обхід Антикорупційного суду, повідомив Центр протидії корупції. (13.06.2018)

Як повідомлялося, активісти Центру протидії корупції були обурені тим, що в ухваленому Верховною Радою законі про Антикорупційний суд міститься неозвучена під час розгляду в Раді поправка, яка дозволяє розглядати апеляції по уже відкритих справах у судах загальної юрисдикції, а не в Антикорупційному суді. В попередніх версіях документа йшлося про те, що така апеляція повинна відбуватися винятково в новоствореному Вищому антикорупційному суді.

Нагадаємо, закон "Про Вищий антикорупційний суд" набув чинності у четвер, 14 червня. Епопея зі створенням цього суду в Україні тривала два роки - з весни 2016-го. Однією з його головних функцій має стати розгляд справ щодо корупції серед високопосадовців за поданням Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

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Антикорупційний суд і його місце в системі боротьби з корупцією в Україні (07.06.2018)

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Антикорупційний суд і його місце в системі боротьби з корупцією в Україні (07.06.2018)  

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