Порошенко підтримає зміни щодо апеляції у справах Антикорупційного суду

Президент України Петро Порошенко заявив, що підпише зміни до закону про Антикорупційний суд у частині про апеляцію, якщо парламент їх ухвалить. В інтерв'ю українським телеканалам, фрагменти якого опубліковано у суботу, 16 червня, на сайті президента України, Порошенко запевнив, що від самого початку підтримував ідею розгляду всіх справ щодо корупційних злочинів лише у Вищому антикорупційному суді. "Всі справи, які на час створення антикорупційного суду передані в будь-які суди, мають бути негайно переправлені в Антикорупційний суд", - додав він.

Як повідомлялося, активісти Центру протидії корупції були обурені тим, що в ухваленому Верховною Радою законі про Антикорупційний суд міститься неозвучена під час розгляду в Раді поправка, яка дозволяє розглядати апеляції по уже відкритих справах у судах загальної юрисдикції, а не в Антикорупційному суді. В попередніх версіях документа йшлося про те, що така апеляція повинна відбуватися винятково в новоствореному Вищому антикорупційному суді.

Нагадаємо, закон "Про Вищий антикорупційний суд" набув чинності у четвер, 14 червня. Епопея зі створенням цього суду в Україні тривала два роки - з весни 2016-го. Однією з його головних функцій має стати розгляд справ щодо корупції серед високопосадовців за поданням Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).