Порошенко підписав програму співпраці з НАТО на 2018 рік

Президент України Петро Порошенко підписав указ про затвердження "річної національної програми під егідою комісії Україна-НАТО на 2018 рік". Як повідомляється у середу, 28 березня, на сайті українського президента, ця програма визначає пріоритетні завдання на 2018 рік і середньострокові цілі, яких заплановано досягти до 2020 року.

Документ передбачає допомогу НАТО у "підвищенні обороноздатності України в умовах збройної агресії РФ, а також вжиття заходів із підготовки держави до набуття членства в НАТО". Також програма визначає практичні заходи у рамках реалізації політики євроатлантичної інтеграції України, реформування сектору безпеки і оборони країни відповідно до стандартів і рекомендацій Альянсу.

Раніше віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе повідомляла, що в новій програмі значно збільшилася кількість завдань, спрямованих на реалізацію реформ, зокрема у сфері безпеки та оборони. У програмі, за її словами, закладено формування національної системи запобігання та реагування на сучасні загрози національній безпеці. Крім того, окремим компонентом програми є діяльність платформи протидії гібридним загрозам, забезпечення рівних прав жінок і чоловіків у секторі безпеки та оборони, створення системи державного гарантування якості оборонної продукції.

Члени українського уряду, який має координувати програму, затвердили її у середині лютого.

Нагадаємо, 10 березня Північноатлантичний альянс надав Україні статус "країни-аспіранта",яка прагне стати членом організації.