Порошенко: "Північний потік-2" зробить ФРН більш залежною від Москви

Прихильники будівництва трубопроводу "Північний потік-2" є "спільниками Росії в її гібридній війні", вважає президент України Петро Порошенко. Справа про отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля потягне за собою наслідки для прокладки трубопроводу, який повинен з'єднати Росію і Німеччину, заявив Порошенко в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke, яке буде опубліковане у суботу, 31 березня.

Будівництво "Північного потоку-2" становить "серйозну небезпеку" для України, впевнений український президент. З одного боку, Київ щорічно втрачатиме по 2 мільярди доларів мит, які він стягував за транзит російського газу до Європи. З іншого боку, російський концерн "Газпром", імовірно, зменшить обсяги поставок газу в Україну і таким чином послабить її. Для Росії "Північний потік-2" - це "інструмент політичного тиску", наголосив Порошенко.

"Німеччина стане більш залежною від Москви"

Наприкінці березня компанія Nord Stream 2, засновником і єдиним акціонером якої є "Газпром", отримала дозвіл на прокладення ділянки "Північного потоку-2" в німецькій економічній зоні. Порошенко вважає, що будівництво газогону порушує принципи Європейського енергетичного союзу. За словами українського президента, Німеччина і північний захід Європи стануть більш залежними від Москви, а ринок альтернативної енергії зазнає збитків.

Компанія Nord Stream 2 має намір почати будівництво "Північного потоку-2" в 2018 році і завершити його до кінця 2019 року. Протяжність трубопроводу з пропускною спроможністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік повинна скласти 1220 кілометрів, він з'єднуватиме російську Усть-Лугу і німецький Грайфсвальд.