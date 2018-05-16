 Порошенко: ″Північний потік-2″ годує монстра | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.05.2018
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Новини

Порошенко: "Північний потік-2" годує монстра

Український президент Петро Порошенко у статті в німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung застеріг Європу від "трагічної історичної помилки" спорудження газопроводу "Північний потік-2".

Петро Порошенко

Петро Порошенко

DW.COM

У Державному департаменті США заявляють, що проект газогону "Північний потік-2" між РФ та Німеччиною ризикує потрапити під американські санкції. (17.05.2018)

Міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр заявив, що Європа відповість на гасло президента Трампа "Америка передусім", та пов'язав критику проекту "Північний потік-2" з прагненням США продавати Європі зріджений газ. (18.05.2018)

Президент України Петро Порошенко застеріг Європу від спорудження газопроводу "Північний потік-2". У статті "Північний потік-2" годує монстра", опублікованій в п'ятницю, 18 травня, в німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, Порошенко заявив, що Європа перебуває на порозі "трагічної історичної помилки".

На його думку, втілення в життя проекту газопроводу являє собою "умиротворення агресора", яке не продемонструє йому сили Європи, а натомість "розв'яже Москві руки для вчинення ще жорсткішого наступу" на європейські цінності. За словами Порошенка, Росія зрозуміє будівництво "Північного потоку-2" як запрошення повернутися до попереднього стану речей.

У статті український президент кілька разів висловив сумнів у тому, що Європа потребує додаткового газопроводу. Проект "Північний потік-2" Порошенко назвав "суто геополітичним проектом Кремля, який не має нічого спільного з економікою чи з приватними бізнесовими інтересами, а має на меті підірвати єдність Європи і зрештою її знищити". "Інвестиція в "Північний потік-2" - це інвестиція у знищення Європи", - підкреслив у своєму тексті Порошенко.

Нагадаємо, що німецький міністр економіки Петер Альтмаєр (Peter Atlmaier) заявляв раніше, що проект "Північного потоку-2" повинен враховувати інтереси України, водночас Альтмаєр розкритикував наміри США запровадити санкції щодо "Північного потоку-2".

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