Порошенко: "Північний потік-2" годує монстра

Президент України Петро Порошенко застеріг Європу від спорудження газопроводу "Північний потік-2". У статті "Північний потік-2" годує монстра", опублікованій в п'ятницю, 18 травня, в німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, Порошенко заявив, що Європа перебуває на порозі "трагічної історичної помилки".

На його думку, втілення в життя проекту газопроводу являє собою "умиротворення агресора", яке не продемонструє йому сили Європи, а натомість "розв'яже Москві руки для вчинення ще жорсткішого наступу" на європейські цінності. За словами Порошенка, Росія зрозуміє будівництво "Північного потоку-2" як запрошення повернутися до попереднього стану речей.

У статті український президент кілька разів висловив сумнів у тому, що Європа потребує додаткового газопроводу. Проект "Північний потік-2" Порошенко назвав "суто геополітичним проектом Кремля, який не має нічого спільного з економікою чи з приватними бізнесовими інтересами, а має на меті підірвати єдність Європи і зрештою її знищити". "Інвестиція в "Північний потік-2" - це інвестиція у знищення Європи", - підкреслив у своєму тексті Порошенко.

Нагадаємо, що німецький міністр економіки Петер Альтмаєр (Peter Atlmaier) заявляв раніше, що проект "Північного потоку-2" повинен враховувати інтереси України, водночас Альтмаєр розкритикував наміри США запровадити санкції щодо "Північного потоку-2".