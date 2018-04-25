Порошенко: Протитанкові ракети Javelin прибули до України

Сполучені Штати Америки поставили в Україну протитанкові ракети Javelin. Про це в понеділок, 30 квітня, повідомив президент України Петро Порошенко. "Вітаю жвавий інтерес - і в Україні, і за її межами - до постачання нам комплексів Джавелін. Можу лише підтвердити, що так, довгоочікувана зброя прибула до українського війська", - написав глава держави у Facebook.

Раніше того ж дня про поставки Javelin повідомили в Державному департаменті США. Поки що, однак, не відомо, коли саме і скільки ракетних комплексів було доставлено, де вони зберігаються тощо.

Нагадаємо, що ініціатива надання Україні Сполученими Штатами Америки оборонного озброєння тривалий час була заблокована. Проте в грудні 2017 року США та Канада схвалили продаж Києву стрілецької зброї. На початку березня цього рокуСША вирішили продати Україні 210 ракет та 37 пускових комплексів Javelin за 47 мільйонів доларів.

Домовленість про поставки американської зброї в Україну викликала незадоволення Росії. Раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що у Москві "засмучені" тим фактом, що США вже здійснюють поставки летальної зброї Києву.