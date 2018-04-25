 Порошенко: Протитанкові комплекси Javelin прибули до України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.04.2018
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Новини

Порошенко: Протитанкові комплекси Javelin прибули до України

Протитанкові ракети Javelin уже доставлені із США в Україну, підтвердив президент України Петро Порошенко. Раніше про це повідомили в Державному департаменті США.

Держдеп США повідомив про поставку в Україну ракет Javelin

Державний департамент США також повідомив про поставку в Україну ракет Javelin

Сполучені Штати Америки поставили в Україну протитанкові ракетні комплекси (ПТРК) Javelin. Про це в понеділок, 30 квітня, повідомив президент України Петро Порошенко. "Вітаю жвавий інтерес - і в Україні, і за її межами - до постачання нам комплексів Джавелін. Можу лише підтвердити, що так, довгоочікувана зброя прибула до українського війська", - написав глава держави у Facebook.

DW.COM

Екс-командувач збройними силами США в Європі Бен Годжес вважає, що ПТРК Javelin вже незабаром будуть в Україні, що значно посилить позиції Києва на переговорах щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. (17.02.2018)

У США схвалили продаж Україні протитанкових ракет Javelin. Постачання зброї очікується протягом двох місяців. Українців також навчать користуватися ракетними комплексами. (02.03.2018)

Раніше того ж дня про поставки Javelin повідомили в Державному департаменті США. Поки що, однак, не відомо, коли саме і скільки ракетних комплексів було доставлено, де вони зберігаються тощо.

Нагадаємо, що ініціатива надання Україні Сполученими Штатами Америки оборонного озброєння тривалий час була заблокована. Проте в грудні 2017 року США та Канада схвалили продаж Києву стрілецької зброї. На початку березня цього рокуСША вирішили продати Україні 210 ракет та 37 пускових комплексів Javelin за 47 мільйонів доларів.

Домовленість про поставки американської зброї в Україну викликала незадоволення Росії. Раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що у Москві "засмучені" тим фактом, що США вже здійснюють поставки летальної зброї Києву.
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Javelin для України: що треба знати про зброю від США (30.01.2018)

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Javelin для України: що треба знати про зброю від США (30.01.2018)  

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