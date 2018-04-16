Порошенко пропонує позбавляти громадянства за голоси на російських виборах в Криму

Президент України Петро Порошенко запропонував Верховній Раді України зробити підставою для втрати громадянства України набуття громадянства Російської Федерації через окупацію території Криму. Про це йдеться у поданому главою держави законопроекті №8297 про внесення змін до закону України "Про громадянство України". Документ надійшов до Ради у четвер, 19 квітня.

Статтю 19 закону пропонується доповнити положенням, за яким підставами для втрати громадянства України є добровільне "набуття громадянства Російської Федерації в результаті здійснення протиправних та недобросовісних дій на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя окупаційною адміністрацією Російської Федерації". Добровільним отримання російського громадянства кримчанами після анексії буде вважатися, приміромм, якщо вони взяли участь у виборах за законами Росії, як-от виборах президента РФ, які відбулися у березні.

Російська адміністрація на анексованому півострові створила умови, за яких люди були змушені отримувати російське громадянство. Російські ж вибори у Криму в Україні та на Заході не визнають. Нагадаємо також, що стаття 25 Конституції України твердить: "Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство".

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