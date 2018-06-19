 Порошенко призначив Жебрівського аудитором НАБУ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.06.2018

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Новини

Порошенко призначив Жебрівського аудитором НАБУ

Президент України Петро Порошенко призначив екс-голову Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Павла Жебрівського аудитором Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Павло Жебрівський призначений аудитором НАБУ

Павло Жебрівський призначений аудитором НАБУ

Президент України Петро Порошенко включив екс-голову Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Павла Жебрівського до складу комісії з аудиту Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Про це йдеться в його указі, який був опублікований та набрав чинності у вівторок, 19 червня.

Жебрівський подякував президентові за призначення. "Свою задачу у складі комісії зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки НАБУ бачу в тому, щоб допомогти зробити цей орган максимально прозорим та ефективним. Головне у справі аудиту НАБУ - не нашкодити, щоб разом із водою не вихлюпнути немовля", - написав він на сторінці в Facebook. Він також пообіцяв проводити оцінку діяльності НАБУ неупереджено та безвідносно до політичних вподобань.

DW.COM

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Нагадаємо, що протягом останніх трьох років Жебрівський обіймав посаду голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації. 9 червня він подав президентові України прохання про відставку, а 13 червня Кабмін звільнив його.

Раніше упродовж майже півроку Жебрівський очолював управління Генеральної прокуратури України з розслідування корупційних злочинів, вчинених службовими особами, які займають особливо відповідальне становище. У 2014 році служив добровольцем у зоні бойових дій на Донбасі.

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