Порошенко пообіцяв Антикорупційний суд уже у травні

Антикорупційний суд в Україні запрацює, можливо, у травні. Про це президент України Петро Порошенко заявив в інтерв'ю німецькому виданню Focus, що вийшло друком у суботу, 5 травня.

"Ми хочемо прискорити створення незалежного Антикорупційного суду. Я переконаний, що це вдасться зробити у першій половині року, можливо, уже у травні", - запевнив Порошенко.

Президент також відзначив негативний вплив конфлікту на Донбасі на загальну ситуацію в країні. "Я президент миру. Я мрію про мир. Ми успішно б розвивали нашу державу, якби не було війни", - сказав німецькому журналістові Порошенко.

Створення антикорупційного суду стало однією з головних вимог до України з боку її західних партнерів. Саме від виконання Україною цих реформ залежить надання їй фінансової допомоги з боку Заходу та продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

1 березня Верховна Рада України схвалила в першому читанні закон про Вищий антикорупційний суд. За документом він складатиметься з суддів, слідчих суддів та суддів апеляційної палати.

Суду мають бути підсудні кримінальні провадження за корупційними злочинами тільки в тому випадку, якщо розмір предмета злочину або завданої шкоди у 500 і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб.