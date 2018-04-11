Порошенко: Понад 40 країн готові брати участь у миротворчій місії на Донбасі

Понад 40 країн висловили готовність взяти участь у миротворчій місії ООН на Донбасі. Про це заявив президент України Петро Порошенко в інтерв'ю українським телеканалам у п'ятницю, 13 квітня. "У нас на сьогодні понад чотири десятки країн погодилися взяти участь у складі миротворчої операції", - цитує його слова агентство "Українські новини"

Зокрема, за його словами, йдеться про Канаду та інші країни "Великої сімки", а також держави Євросоюзу, що не є членами НАТО, наприклад, такі як Австрія, Швеція, Фінляндія.

"Потрібна повноцінна миротворча місія, яка матиме мандат, повноваження і можливості для роззброєння незаконних збройних формувань російського або місцевого походження під контролем росіян, які в порушення закону в кількості понад 40-50 тисяч осіб забезпечують окупацію", - цитує українського президента "Інтерфакс-Україна".

Порошенко також заявив, що місцеві вибори на Донбасі можуть відбутися після забезпечення там умов миру і гарантування безпеки із залученням миротворців ООН, і за умови участі в них українських партій та 1,6 мільйона тимчасово переміщених осіб.

Переформатування АТО

Крім того, Порошенко анонсував переформатування Антитерористичної операції на Сході України на Операцію об'єднаних сил з 30 квітня. На його думку, це "кардинально змінить організацію управління військовою структурою". За словами Порошенка, АТО перебуває під керівництвом СБУ, а у майбутньому все управління операцією переходить до ЗСУ. "У ЗСУ з'являються додаткові повноваження у реагуванні на агресію, під їхнє підпорядкування переходять частини і підрозділи Нацгвардії і СБУ, прикордонників, Нацполіції", - розповів він.

Як повідомлялося, у березні Порошенко призначив заступника начальника Генерального штабу Збройних сил Сергія Наєва командувачем Об'єднаних сил. Раніше набув чинності закон "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях". Генеральний штаб Збройних сил на виконання цього закону розробив документи про початок Операції об'єднаних сил замість АТО на Донбасі.



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