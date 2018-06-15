 Порошенко подав до Ради законопроект про створення Антикорупційного суду | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.06.2018

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Новини

Порошенко подав до Ради законопроект про створення Антикорупційного суду

Президент України Петро Порошенко подав свій законопроект про створення Антикорупційного суду до Верховної Ради. Парламент має розглянути його невідкладно.

Петро Порошенко (фото з архіву)

Петро Порошенко (фото з архіву)

Президент України Петро Порошенко у вівторок, 19 червня, вніс до Верховної Ради законопроект про створення Вищого антикорупційного суду України. Прес-служба глави держави повідомила, що документ визначений як невідкладний для позачергового розгляду парламенту. Напередодні цей законопроект підтримала Вища рада правосуддя.

Як повідомлялося, 7 червня Верховна Рада України схвалила в другому читанні та в цілому президентський законопроект №7440 про Вищий антикорупційний суд. 11 червня президент України Петро Порошенко підписав його.

Після опублікування активісти-антикорупціонери виявили в тексті закону про Антикорупційний суд неозвучену під час його розгляду поправку. Вона дозволяє розглядати апеляції по уже відкритих справах у судах загальної юрисдикції, а не в Антикорупційному суді.

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У попередніх версіях документа йшлося про те, що така апеляція повинна відбуватися винятково в новоствореному Вищому антикорупційному суді. У відповідь на це Петро Порошенко заявив, що підпише зміни до закону про Антикорупційний суд у частині про апеляцію, якщо парламент їх ухвалить.

Епопея зі створенням цього суду в Україні тривала два роки - з весни 2016-го. Однією з його головних функцій має стати розгляд справ щодо корупції серед високопосадовців за поданням Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

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Антикорупційний суд і його місце в системі боротьби з корупцією в Україні (07.06.2018)

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Законопроект про створення Антикорупційного суду

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Антикорупційний суд і його місце в системі боротьби з корупцією в Україні (07.06.2018)  

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