Порошенко подав до Ради законопроект про створення Антикорупційного суду

Президент України Петро Порошенко у вівторок, 19 червня, вніс до Верховної Ради законопроект про створення Вищого антикорупційного суду України. Прес-служба глави держави повідомила, що документ визначений як невідкладний для позачергового розгляду парламенту. Напередодні цей законопроект підтримала Вища рада правосуддя.

Як повідомлялося, 7 червня Верховна Рада України схвалила в другому читанні та в цілому президентський законопроект №7440 про Вищий антикорупційний суд. 11 червня президент України Петро Порошенко підписав його.

Після опублікування активісти-антикорупціонери виявили в тексті закону про Антикорупційний суд неозвучену під час його розгляду поправку. Вона дозволяє розглядати апеляції по уже відкритих справах у судах загальної юрисдикції, а не в Антикорупційному суді.

У попередніх версіях документа йшлося про те, що така апеляція повинна відбуватися винятково в новоствореному Вищому антикорупційному суді. У відповідь на це Петро Порошенко заявив, що підпише зміни до закону про Антикорупційний суд у частині про апеляцію, якщо парламент їх ухвалить.

Епопея зі створенням цього суду в Україні тривала два роки - з весни 2016-го. Однією з його головних функцій має стати розгляд справ щодо корупції серед високопосадовців за поданням Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).