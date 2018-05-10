Порошенко повідомив про підготовку зустрічі в "нормандському" форматі

Президент України Петро Порошенко заявив, що скоординував із канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель (Angela Merkel) та президентом Франції Еммануелем Макроном дії з підготовки наступного засідання в "нормандському форматі". "Найімовірніше, це може відбутися в Парижі", - сказав Порошенко у четвер, 10 травня, під час тристоронньої зустрічі в німецькому Ахені на полях церемонії вручення міжнародної премії Карла Великого.

Крім того, український президент повідомив, що сторони обговорили питання включення введення миротворців на Донбас до дорожньої карти імплементації "мінських домовленостей". На думку Порошенка, безпековий компонент мінських домовленостей неможливо виконати без введення повноцінної миротворчої місії ООН на непідконтрольній Києву території Донбасу, передає інформагенція "Українські новини".

Під час зустрічі лідери трьох країн зачепили також гуманітарні питання, зокрема проблему обміну полоненими та звільнення політичних в'язнів у Росії. Раніше у соцмережі Twitter український президент зауважив, що Київ наполягає "на дотриманні перемир'я" на Донбасі.

Так само учасники перемовин торкнулися питання санкції проти РФ з метою імплементації Мінських угод і припинення війни на Донбасі. На тлі цього Порошенко зауважив, що ці обмежувальні заходи "нерозривно пов'язані з пакетом санкцій за незаконну анексію Криму". Порошенко також оголосив, що спеціальний представник США з питань України Курт Волкер відвідає Україну 14 травня.

Анґела Меркель наголосила, своєю чергою, окремо зробила акцент на тому, що зустріч в Ахені відбулась не в "нормандському форматі", оскільки президента Росії Володимира Путіна в Ахені не було. Раніше Порошенко розраховував на активізацію переговорів в "нормандському форматі" на рівні лідерів після виборів президента Росії, які відбулися в березні.