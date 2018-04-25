 Порошенко оголосив про початок операції об′єднаних сил на Донбасі | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 30.04.2018
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Економіка

Порошенко оголосив про початок операції об'єднаних сил на Донбасі

Президент України Петро Порошенко оголосив про перехід від формату "антитерористичної операції" до операції об'єднаних сил на території Донецької та Луганської областей.

Президент України оголосив початок операції об'єднаних сил на Донбасі

Президент України Петро Порошенко оголосив початок операції об'єднаних сил на Донбасі

Президент України Петро Порошенко у понеділок, 30 квітня, оголосив про перехід від формату "антитерористичної операції" до операції об'єднаних сил (ООС) на території Донецької та Луганської областей. "Відсьогодні, 30 квітня 2018 року, широкомасштабна антитерористична операція на території Донецької та Луганської областей завершується. Ми зараз починаємо військову операцію під керівництвом Збройних сил України для забезпечення захисту територіальної цілісності, суверенітету і незалежності нашої держави", - заявив він на засіданні військового керівництва країни. Президент також підписав відповідні укази про зміну формату операції на Донбасі і про початок ООС, повідомила адміністрація президента. 

Глава держави підкреслив, що метою операції є звільнення української території від російського агресора. "АТО закінчилося, протистояння агресії, відсіч російському агресору завершиться тоді, коли буде звільнений останній клаптик української землі, причому як на території Донецької та Луганської областей, так і на території окупованого Криму", - підкреслив Порошенко.

DW.COM

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Розпочата у 2014 році антитерористична операція на Донбасі завершується. Їй на заміну прийде операція об'єднаних сил. DW з'ясовувала, що зміниться зі зміною цього формату. (30.04.2018)

Президент доручив начальнику Генерального штабу Віктору Муженку забезпечити здійснення стратегічного керівництва силами ЗСУ та іншими складовими сил оборони. Першому заступнику голови СБУ - керівнику Антитерористичного центру СБУ Віталію Малікову Порошенко доручив організувати виведення з району проведення ООС оперативного складу штабу АТО та сил, що не увійшли до складу об’єднаних сил.

Антитерористична операція на Сході України почалася 14 квітня 2014 року. Увесь цей час операцією керувала Служба безпеки України (СБУ), зокрема антитерористичний штаб.

Згідно із законом "Особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей", основним завданням об'єднаних сил є "стримування та відсіч російській збройної агресії" в Донецькій та Луганській областях. Фактично формат АТО змінюється на операцію об'єднаних сил, аби армія мала більше повноважень в зоні конфлікту без запровадження воєнного стану на цій території.
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Порошенко оголосив початок ООС на Донбасі

Президент України оголосив про перехід від формату "антитерористичної операції" до операції об'єднаних сил на Донбасі.  

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