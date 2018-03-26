 Порошенко обговорить з Меркель розміщення миротворців на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.04.2018
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Новини

Порошенко обговорить з Меркель розміщення миротворців на Донбасі

Президент України Петро Порошенко планує 10 квітня зустрітися з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель для обговорення розміщення миротворців ООН на Донбасі.

Петро Порошенко планує обговорити з Анґелою Меркель розміщення миротворців на Донбасі

Петро Порошенко планує обговорити з Анґелою Меркель розміщення миротворців на Донбасі

Президент України Петро Порошенко 10 квітня здійснить візит до Німеччини, під час якого планує обговорити з канцлеркою ФРН Анґелою Меркель (Angela Merkel) питання розміщення на Донбасі миротворців Організації Об'єднаних Націй. Про це він заявив в неділю, 1 квітня, під час зустрічі з жителями Маріуполя Донецької області, передає агенція "Інтерфакс".

Нагадаємо, раніше Анґела Меркель заявляла, що миротворці, яких ООН може відправити на Донбас, повинні мати доступ до всієї території, підконтрольної проросійським сепаратистам.

У вересні 2017 року російський президент Путін запропонував відправити "блакитні шоломи" в регіон виключно для гарантування безпеки спостерігачів ОБСЄ. Київ виступає за те, щоб миротворці були розміщені по всій зоні конфлікту, включно з непідконтрольною Україні ділянкою українсько-російського кордону.

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За оцінкою американського експерта, для врегулювання на Донбасі ООН має відправити в регіон 20 тисяч солдатів і чотири тисячі поліцейських. Це має допомогти, зокрема, у проведенні місцевих виборів. (12.02.2018)

Під час Мюнхенської конференції з безпеки президент Фінляндії назвав війну в Україні найбільшою проблемою Європи. (19.02.2018)

У свою чергу, екс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен запропонував новий план введення миротворців ООН на Донбас. Згідно з ним, у миротворчому контингенті не повинно бути ані російських, ані натівських солдатів. Контингент повинен мати достатню чисельність - до 20 тисяч військовослужбовців та чотири тисячі поліцейських. 4-5 тисяч осіб з контингенту повинні бути розміщені на кордоні України з Росією, аби запобігти потенційним вторгненням.

Миротворці мають представляти країни, що не входять до НАТО, але яким довіряють як в Альянсі, так і в Україні та РФ. Наприклад, може йтися про Швецію, Фінляндію, Австрію, Казахстан, Білорусь або Монголію, а також країни Латинської Америки. Про свою готовність долучитися до миротворчої місії вже оголосили Білорусь та Фінляндія. 

Окремі експерти говорили про необхідність відправити на Донбас до 50 тисяч миротворців, але автор доповіді вважає таку цифру нереалістичною. На даний момент конфлікт на Донбасі моніторять понад 700 спостерігачів ОБСЄ.
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