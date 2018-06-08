 Порошенко обговорив з Путіним звільнення українських політв′язнів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.06.2018

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Новини

Порошенко обговорив з Путіним звільнення українських політв'язнів

Президенти України та Росії під час телефонної розмови домовилися, що найближчим часом уповноважені з прав людини обох країн відвідують ув'язнених громадян.

Петро Порошенко закликав Володимира Путіна звільнити українських політв'язнів

Петро Порошенко закликав Володимира Путіна звільнити українських політв'язнів

Президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним у суботу, 9 червня, наголосив на важливості звільнення українських політв'язнів, утримуваних у РФ, а також на окупованих Росією територіях. Про це йдеться у повідомленні на сайті президента України.

У розмові з Путіним Порошенко звернув увагу на погіршення стану здоров'я ув'язнених українських громадян, котрі розпочали голодування.

Путін хоче звільнення російських журналістів

Водночас у повідомленні про розмову на сайті Кремля зазначається, що Путін наголосив на необхідності негайного звільнення російських журналістів, затриманих в Україні. Також співрозмовники домовилися, що найближчим часом ув'язнених відвідають уповноважені з прав людини - як в Україні, так і в Росії.

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Сестра Олега Сенцова про звільнення політв'язнів: Звертатися до сумління Путіна марно (06.06.2018)

Нагадаємо, український режисер Олег Сенцов проводить безстрокове голодування з вимогою звільнення всіх утримуваних на території РФ ув'язнених українських громадян. На звільненні Сенцова, окрм Києва, наполягали західні уряди та міжнародні правозахисні організації.

  • Олег Сенцов

    Українські політв'язні в Росії

    Олег Сенцов

    Українського кінорежисера затримали у Сімферополі навесні 2014 року й звинуватили в створенні терористичної організації і підготовці терактів у Криму. Північно-Кавказький військовий суд у Ростові засудив його до 20 років колонії суворого режиму. Свою провину він не визнає та заявляє, що піддавався тортурам. Перебуває в ув'язненні у Сибіру.

  • Олександр Кольченко

    Українські політв'язні в Росії

    Олександр Кольченко

    27-річний кримчанин теж є фігурантом "справи Сенцова". Його затримали в травні 2014 року в Сімферополі й закинули йому участь у терористичній організації та підготовку терактів у Криму. Північно-Кавказький військовий суд у Ростові засудив його до 10 років позбавлення волі. Свою вину, як і Олег Сенцов, він не визнав. Ув'язнення Олександр Кольченко відбуває у Сибіру.

  • Олексій Чирній

    Українські політв'язні в Росії

    Олексій Чирній

    Історичний реконструктор з Криму Олексій Чирній є четвертим фігурантом у справі "кримських терористів". Його затримали в травні 2014 року в Сімферополі. Він єдиний, хто визнав свою провину в цій справі і дав свідчення проти Сенцова. Військовий суд у Ростові засудив його до 7 років. З липня 2017 року останнім місцем відбування покарарння Чирнія є колонія в Магадані на Далекому Сході Росії.

  • Сергій Литвинов

    Українські політв'язні в Росії

    Сергій Литвинов

    34-річного жителя Луганської області Сергія Литвинова затримали влітку 2014-го у Ростові. Його звинувачували в розстрілі "30 невстановлених чоловіків" і зґвалтуванні й убивстві 8 жінок з мотивів політичної ненависті. Потім його справу перекваліфікували за звинуваченням у розбої. Суд у Ростовський області засудив його до 8,5 року колонії. Зараз він утримується у в'язниці в Магадані.

  • Микола Карпюк

    Українські політв'язні в Росії

    Микола Карпюк

    53-річний Микола Карпюк - житель Рівненської області, якого затримали в березні 2014 року за невідомих обставин. Його звинувачують в участі в бойових діях проти російських військових у Чечні в 1994-1995 роках. Карпюк заявив, що підписав свідчення під тортурами. Засуджений до 22,5 року ув'язнення суворого режиму. Перебуває у в'язниці для особливо небезпечних злочинців "Владимирський централ".

  • Станіслав Клих

    Українські політв'язні в Росії

    Станіслав Клих

    Клиха затримали в серпні 2014 року у Росії за тими ж звинуваченнями, що й Карпюка: участь у бойових діях у Чечні в 1994 році. За словами адвокатів, під час процесу до нього застосовували тортури і психотропні речовини. Засуджений до 20 років суворого режиму. У вересні 2017-го відправлений до психіатричної лікарні, нині - знову в колонії. За останніми даними, стан здоров'я Клиха значно погіршився.

  • Володиммир Балух

    Українські політв'язні в Росії

    Володимир Балух

    4 серпня 2017 року підконтрольний РФ суд в анексованому Криму засудив до 3,7 року позбавлення волі українця Балуха, відомого вивішенням на своєму будинку в селі Серебрянка українського прапора, а також таблички "вулиця Героїв Небесної Сотні". Балуха звинуватили в начебто незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів і вибухівки. 19 березня 2018 року Балух оголосив голодування на знак протесту.

  • Геннадій Афанасьєв

    Українські політв'язні в Росії

    Геннадій Афанасьєв

    Затримали в Сімферополі у травні 2014-го. Військовий суд у Ростові засудив 26-річного кримського активіста до 7 років тюрми за звинуваченням в участі у "терористичному угрупованні Олега Сенцова". Свою провину він визнав, але пізніше заявив, що свідчення дав під тортурами. 14 червня 2016 року Путін помилував Афанасьєва, і його передали Україні. Він подав позов до ЄСПЛ на російське правосуддя.

  • Юрій Солошенко

    Українські політв'язні в Росії

    Юрій Солошенко

    75-річного пенсіонера з Полтави затримали влітку 2014-го в Москві. Його звинуватили в шпигунстві. Московський міський суд засудив його до 6 років колонії суворого режиму. Справа Солошенка, який не визнавав вину, розглядалася в режимі секретності. Після майже двох років ув'язнення його помилувано указом Путіна. Солошенко повернувся до України. Помер у квітні 2018 року.

  • Надія Савченко

    Українські політв'язні в Росії

    Надія Савченко

    У травні 2014-го льотчиця потрапила в полон на Луганщині, вивезена до Росії, де була засуджена до 22 років в'язниці за вбивство російських журналістів за попередньою змовою та в замаху на вбивство й незаконний перетин кордону РФ. У 2016-му після помилування Путіним Савченко передали Україні. Наразі вона - депутатка Ради, однак заарештована у березні 2018-го за звинуваченням у підготовці теракту.

  • Роман Сущенко

    Українські політв'язні в Росії

    Роман Сущенко

    Кореспондента української інформагенції "Укрінформ" Романа Сущенка затримали в Москві 30 вересня 2016 року під час поїздки до брата, який проживає у Москві. Сущенка звинувачують у шпигунстві. Сам затриманий, який з тих пір перебуває під арештом, його колеги і родина називають всі обвинувачення сфабрикованими. Міжнародні журналістські організації закликають звільнити Сущенка.

  • Ільмі Умеров

    Українські політв'язні в Росії

    Ільмі Умеров

    У квітні 2016 року заступника голови Меджлісу затримали співробітники ФСБ в Бахчисараї. 27 вересня 2017 року суд в анексованому Криму засудив Умерова до двох років ув'язнення за "заклики до порушення територіальної цілісності РФ". Умеров вважає кримінальне провадження проти себе політично мотивованим. Місяцем пізніше Росія передала Ільмі Умерова Туреччині, звідки він повернувся в Україну.

  • Ахтем Чийгоз

    Українські політв'язні в Росії

    Ахтем Чийгоз

    11 вересня 2017 російський суд в анексованому Росією Криму засудив Ахтема Чийгоза до 8 років колонії суворого режиму за звинуваченнями в організації масових заворушень поблизу будівлі Верховної Ради Криму в Сімферополі у лютому 2014 року. Наприкінці жовтня Москва передала його разом із Умеровим Анкарі, звідки вони повернулися до Києва.

    Автор: Анастасія Магазова, Наталія Мехед, Данило Білик


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