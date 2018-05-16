Порошенко обговорив з Волкером перспективу миротворців ООН для Донбасу

Український президент Петро Порошенко у середу, 16 травня, в Києві обговорив зі спеціальним представником США з питань України Куртом Волкером розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі та звільнення заручників.

"Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі й зауважили важливість розгортання миротворчої місії ООН на його окупованій частині. Петро Порошенко й Курт Волкер підкреслили необхідність негайного звільнення українських заручників", - йдеться у повідомленні на сайті українського президента.

Також Порошенко і Волкер обговорили співробітництво України й США у сфері безпеки й оборони, зміцнення партнерства України з НАТО і питання енергетичної безпеки з урахуванням ризиків будівництва газопроводу "Північний потік-2". Крім того, як зазначається, у розмові йшлося про реформи в Україні, зокрема у сфері боротьби з корупцією.

Раніше Волкер висловлював готовність провести зустріч з помічником російського президента Владиславом Сурковим після того, як Росія погодиться на діалог про введення на Донбас миротворчої місії ООН. Він також наголошував на неприйнятності пропозиції Москви щодо розміщення миротворчої місії лише на лінії зіткнення на Донбасі. Як повідомлялося, Петро Порошенко у середині квітня заявив, що в місії ООН на Донбасі готові взяти участь вже понад 40 країн.

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