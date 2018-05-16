 Порошенко обговорив з Волкером перспективу миротворців ООН для Донбасу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.05.2018
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Новини

Порошенко обговорив з Волкером перспективу миротворців ООН для Донбасу

Під час зустрічі в Києві президент України Петро Порошенко та спрецпредставник США Курт Волкер обговорили розгортання місії ООН на Донбасі та звільнення заручників. Йшлося і про "Північний потік-2".

Курт Волкер

Курт Волкер

Український президент Петро Порошенко у середу, 16 травня, в Києві обговорив зі спеціальним представником США з питань України Куртом Волкером розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі та звільнення заручників.

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Фінляндія готова брати участь у миротворчій місії ООН на Донбасі. Утім, у Гельсінкі вважають, що не можна обмежуватися лише лояльними чи нейтральними щодо РФ країнами. (28.02.2018)

За словами Петра Порошенка, більше 40 країн готові взяти участь у миротворчій місії ООН на Донбасі. Український президент також анонсував переформатування АТО. (13.04.2018)

"Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі й зауважили важливість розгортання миротворчої місії ООН на його окупованій частині. Петро Порошенко й Курт Волкер підкреслили необхідність негайного звільнення українських заручників", - йдеться у повідомленні на сайті українського президента.

Також Порошенко і Волкер обговорили співробітництво України й США у сфері безпеки й оборони, зміцнення партнерства України з НАТО і питання енергетичної безпеки з урахуванням ризиків будівництва газопроводу "Північний потік-2". Крім того, як зазначається, у розмові йшлося про реформи в Україні, зокрема у сфері боротьби з корупцією.

Раніше Волкер висловлював готовність провести зустріч з помічником російського президента Владиславом Сурковим після того, як Росія погодиться на діалог про введення на Донбас миротворчої місії ООН. Він також наголошував на неприйнятності пропозиції Москви щодо розміщення миротворчої місії лише на лінії зіткнення на Донбасі. Як повідомлялося, Петро Порошенко у середині квітня заявив, що в місії ООН на Донбасі готові взяти участь вже понад 40 країн.

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