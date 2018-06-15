Порошенко: Ми створюємо групу в ЄС для зупинки "Північного потоку-2"

Президент України Петро Порошенко повідомив про створення в Євросоюзі групи, яка має займатися зупиненням будівництва газопроводу "Північний потік-2". Про це він написав у понеділок, 18 червня, в соцмережі Facebook та в колонці на платформі Medium.

Він зазначив, що газогін є абсолютно політиканським проектом, який спрямований проти України та не має жодної економічної складової. За даними президента, "Північний потік-2" намагається забрати з України бюджет, що дорівнює майже трьом мільярдам доларів. "Щоб ви зрозуміли масштаб: три мільярди доларів - це та сума, яка сьогодні витрачається на всю оборону України. Вам зрозуміло, для чого він будується? Не для того, щоб економічними факторами провести диверсифікацію. А для того, щоб Україну залишити без грошей на фінансування нашої оборони", - повідомив Порошенко.

Він зазначив, що зараз Україна створює групу у Євросоюзі, яка має зупинити "Північний потік-2". "Саме тому ми активно ведемо переговори з Німеччиною. Запрошуємо їх робити міжнародний консорціум з управління державною газотранспортною системою України", - заявив президент.

Нагадаємо, що 3 травня в місті Лубмін на півночі Німеччини почалися будівельні роботи з прокладання нитки газогону "Північний потік-2", який викликає чимало нарікань в Європі. Угоди щодо фінансування проекту газогону "Північний потік-2" підписані з компаніями ENGIE (Франція), OMV (Австрія), Royal Dutch Shell (Великобританія-Нідерланди), Uniper і Wintershall (обидві - Німеччина).

Очікується, що до кінця 2019 року прокладуть 1200 кілометрів "труби", якою щорічно можна буде транспортувати близько 55 мільярдів кубометрів газу з Росії до Німеччини.

Україна виступає проти будівництва газопроводу та висловлює занепокоєння через можливу втрату в майбутньому статусу транзитної держави російського газу до Європи. Також противниками "Північного потоку-2" є США, Польща та країни Балтії. Критики газопроводу є і в Німеччині, однак федеральний уряд здебільшого підтримує реалізацію проекту, зазначаючи, що він є приватною ініціативою. При цьому в Берліні наголошують на важливості того, щоб Україна й надалі здійснювала транзит російського газу до Європи.