 Порошенко: Ми створюємо групу в ЄС для зупинки ″Північного потоку-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.06.2018

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Новини

Порошенко: Ми створюємо групу в ЄС для зупинки "Північного потоку-2"

Президент України Петро Порошенко анонсував створення в Євросоюзі групи, яка матиме на меті зупинку будівництва газогону "Північний потік-2".

Петро Порошенко вимагає припинення будівництва Північного потоку-2

Петро Порошенко вимагає припинення будівництва "Північного потоку-2"

Президент України Петро Порошенко повідомив про створення в Євросоюзі групи, яка має займатися зупиненням будівництва газопроводу "Північний потік-2". Про це він написав у понеділок, 18 червня, в соцмережі Facebook та в колонці на платформі Medium.

Він зазначив, що газогін є абсолютно політиканським проектом, який спрямований проти України та не має жодної економічної складової. За даними президента, "Північний потік-2" намагається забрати з України бюджет, що дорівнює майже трьом мільярдам доларів. "Щоб ви зрозуміли масштаб: три мільярди доларів  -  це та сума, яка сьогодні витрачається на всю оборону України. Вам зрозуміло, для чого він будується? Не для того, щоб економічними факторами провести диверсифікацію. А для того, щоб Україну залишити без грошей на фінансування нашої оборони", - повідомив Порошенко.

Він зазначив, що зараз Україна створює групу у Євросоюзі, яка має зупинити "Північний потік-2". "Саме тому ми активно ведемо переговори з Німеччиною. Запрошуємо їх робити міжнародний консорціум з управління державною газотранспортною системою України", - заявив президент.

Нагадаємо, що 3 травня в місті Лубмін на півночі Німеччини почалися будівельні роботи з прокладання нитки газогону "Північний потік-2", який викликає чимало нарікань в Європі. Угоди щодо фінансування проекту газогону "Північний потік-2" підписані з компаніями ENGIE (Франція), OMV (Австрія), Royal Dutch Shell (Великобританія-Нідерланди), Uniper і Wintershall (обидві - Німеччина).

DW.COM

В ЄС погоджуються, що Україна має зберігати важливу роль у транзиті газу. Загрозу становить не лише "Північний потік-2". Вирішенню проблеми не сприяють і конфлікти між Варшавою, Берліном і Брюсселем. (26.05.2018)

Судді попередньо вирішили не забороняти будівництво газопроводу "Північний потік-2" поблизу узбережжя Німеччини. Рішення за позовом природозахисної організації суд ухвалить під час його розгляду по суті. (01.06.2018)

Очікується, що до кінця 2019 року прокладуть 1200 кілометрів "труби", якою щорічно можна буде транспортувати близько 55 мільярдів кубометрів газу з Росії до Німеччини.

Україна виступає проти будівництва газопроводу та висловлює занепокоєння через можливу втрату в майбутньому статусу транзитної держави російського газу до Європи. Також противниками "Північного потоку-2" є США, Польща та країни Балтії. Критики газопроводу є і в Німеччині, однак федеральний уряд здебільшого підтримує реалізацію проекту, зазначаючи, що він є приватною ініціативою. При цьому в Берліні наголошують на важливості того, щоб Україна й надалі здійснювала транзит російського газу до Європи.

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Фактчек DW: Чи справді будівництво "Північного потоку-2" економічно необґрунтоване? (10.04.2018)

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