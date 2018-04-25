Порошенко: Конфайнмент на ЧАЕС введуть у експлуатацію в грудні

Президент України Петро Порошенко заявив, що захисну споруду над об'єктом "Укриття" над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської атомної електростанції буде введено в експлуатацію в грудні. Про це він сказав під час відвідування ЧАЕС із нагоди 32-их роковин катастрофи на станції. "Цього року завершиться один з важливих етапів перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему. На грудень заплановане введення в експлуатацію нового безпечного конфайменту", - сказав український президент.

Також, за його словами, до 2019 має бути запущено в промислову експлуатацію комплекс для твердих радіоактивних відходів і завод з переробки рідких радіоактивних відходів. У грудні пройдуть так звані "гарячі" випробування нового сховища відпрацьованого ядерного палива на ЧАЕС. На повну потужність об'єкт має запрацювати в четвертому кварталі 2019 року. За 9,5 років планується здійснити повне переміщення відпрацьованого ядерного палива, де воно буде зберігатися протягом ще 100 років.

Порошенко також розповів, що у зоні відчуження тривають спільні українсько-японські дослідження міграції радіонуклідів водним шляхом.

26 квітня 1986 року стався вибух на четвертому енергоблоці ЧАЕС, що стало масштабною техногенною катастрофою. Для ізоляції зруйнованого енергоблоку протягом 1986 року над ним було збудовано бетонний саркофаг, відомий як об'єкт "Укриття". У 2016 році було завершено насування на старий саркофаг нового конфайнменту, строк експлуатації якого становить 100 років.

32 роки потому: останні жителі Чорнобильської зони Заразливий оптимізм баби Гані Бабі Гані (ліворуч на фото) 86 років. Вона на понад 10 років пережила свого чоловіка. Останні 25 років старенька ще й доглядає за своєю сестрою Сонею (праворуч на фото), яка страждає на психічні розлади. "Радіації не боюся. Варю гриби, доки вся радіація з них не вийде", - гордо каже баба Ганя. Аліна Рудя вже кілька разів відвідувала бабусю і називає її найдобрішою людиною.

32 роки потому: останні жителі Чорнобильської зони Кинуто поспіхом: занедбані будинки у зоні Ганя з сестрою живуть у Купуватому - селі у 30-кілометровій зоні відчуження. Після аварії на ЧАЕС у квітні 1986 року сотні тисяч тутешніх мешканців із зони поспішно евакуювали. Більшість будинків у селі так і залишились безхазяйними. У цій хаті баба Ганя зберігає труни для себе і сестри.

32 роки потому: останні жителі Чорнобильської зони Повернення у труні Місцеве кладовище зовні нічим не відрізняється від усіх інших сільських кладовищ в Україні. Але чимало могил належать людям, які були евакуйовані після аварії, але воліли бути похованими тут, розповідає Аліна Рудя.

32 роки потому: останні жителі Чорнобильської зони Остання воля баби Марусі Дехто повертається сюди ще за життя. Як от баба Маруся, яка доглядає за могилою матері. Її дочка живе з чоловіком та двома дітьми в однокімнатній квартирі у Києві. А баба Маруся каже, що тішиться тому, що живе тут: "Це моя батьківщина. Хочу, щоб тут мене поховали. Але біля матері, а не чоловіка".

32 роки потому: останні жителі Чорнобильської зони Історії самоселів Галина Іванівна належить до тих, кого називають "самоселами". "Моє життя проминуло так хутко, що й оком не встигла моргнути. Зараз мені 82 роки, а відчуття таке, ніби ще й не починала жити. У молодості дуже хотілося подорожувати. Мріяла про квиток, з яким можна було б об'їхати цілий світ. Але далі Києва так нікуди і не вибралася".

32 роки потому: останні жителі Чорнобильської зони У власному світі Іван Іванович з дружиною ще у 1980-х вирішили повернутися до забруднених радіацією, але рідних місць. Таких, як вони, кілька сотень. Іван став серед туристів справжньою знаменитістю. Чоловік овдовів ще кілька років тому, але щороку розповідає, що дружина померла "торік". Він полюбляє розповідати безліч історій, деякі з яких, однак, межують із вигадкою.

32 роки потому: останні жителі Чорнобильської зони Свідки подій За тиждень до 32 роковин аварії на ЧАЕС Аліна Рудя відвідала селище Опачичі. Тут залишалася жити одна-єдина бабуся. Решта самоселів вже відійшли в інший світ. Їхні хати стоять із прочиненими дверима, на столах старі фотографії, листи, рушники та меблі - мовчазні свідки трагічної долі.

32 роки потому: останні жителі Чорнобильської зони "А душа дотліва у горнилі буття" Баба Маруся доглядає за своїм чоловіком Іваном. Він страждає на старечу деменцію, а нещодавно ще й переніс інсульт. "Іноді він прокидається посеред ночі і іде шукати свій трактор, на якому пропрацював 42 роки". Сама Баба Маруся тепер теж часто замислюється про смерть. "Не хочу бути тягарем для дітей та онуків", - каже вона.

32 роки потому: останні жителі Чорнобильської зони Подбали завчасно До того, як Іван зліг хворим, він встиг змайструвати дві домовини для себе і для дружини. Зараз подружжя тримає їх у сараї, що поруч із хатою. "Нижня для мене, а та, що на ній стоїть, - для мого старого", - пояснює Маруся.

32 роки потому: останні жителі Чорнобильської зони Останні самосели У зоні відчуження залишилося небагато самоселів. Аліна Рудя, що сама народилося недалеко від Чорнобиля, збирає їхні історії для великого фотопроекту, який має незабаром вийти друком. "Відвідини кинутих сіл щоразу стають дедалі більш гнітючими. Щоразу хтось помирає, адже більшості самоселів уже далеко за 70", - каже Аліна. Автор: Крістоф Штрак, Дмитро Каневський

