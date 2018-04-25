Порошенко зустрінеться з Меркель та Макроном 10 травня - ЗМІ

Президент України Петро Порошенко, канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) та президент Франції Еммануель Макрон зустрінуться в німецькому місті Аахен 10 травня. Про це в четвер, 3 травня, повідомило агентство "Українські Новини" з посилання на джерело в адміністрації президента України.

Раніше канцлерка ФРН Анґела Меркель анонсувала, що в травні відбудеться відповідна тристороння зустріч, при цьому вона підкреслила, що це не буде зустріч в "нормандському форматі", оскільки президента Росії Володимира Путіна в Аахені не буде. Зустріч пройде на полях церемонії вручення міжнародної премії Карла Великого, яка буде присуджена Макрону "у знак визнання його бачення нової Європи й відтворення європейського проекту".

Очікують, що в Аахені президент України обговорить з Меркель та Макроном питання реагування на порушення Росією норм міжнародного права. Раніше Порошенко розраховував на активізацію переговорів в "нормандському форматі" на рівні лідерів після виборів президента Росії, які відбулися в березні.