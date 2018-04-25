 Порошенко зустрінеться з Меркель та Макроном 10 травня - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.05.2018
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Новини

Порошенко зустрінеться з Меркель та Макроном 10 травня - ЗМІ

Лідери України, ФРН та Франції зустрінуться 10 травня в Аахені на полях церемонії вручення міжнародної премії Карла Великого. Це не буде зустріч в "нормандському форматі".

Анґела Меркель та Петро Порошенко

Анґела Меркель та Петро Порошенко (фото з архіву)

Президент України Петро Порошенко, канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) та президент Франції Еммануель Макрон зустрінуться в німецькому місті Аахен 10 травня. Про це в четвер, 3 травня, повідомило агентство "Українські Новини" з посилання на джерело в адміністрації президента України.

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Про можливу миротворчу місію на Донбасі вперше заговорили ще у 2015 році. З тих пір кожна зі сторін конфлікту представила свій варіант роботи "блакитних шоломів", але консенсус досі не знайдений. (10.04.2018)

Президент України переконав канцлерку Німеччини в політичному підґрунті проекту "Північний потік-2" і заручився підтримкою з боку Берліна свого бачення мандата "блакитних шоломів" на Донбасі. (10.04.2018)

Раніше канцлерка ФРН Анґела Меркель анонсувала, що в травні відбудеться відповідна тристороння зустріч, при цьому вона підкреслила, що це не буде зустріч в "нормандському форматі", оскільки президента Росії Володимира Путіна в Аахені не буде. Зустріч пройде на полях церемонії вручення міжнародної премії Карла Великого, яка буде присуджена Макрону "у знак визнання його бачення нової Європи й відтворення європейського проекту".

Очікують, що в Аахені президент України обговорить з Меркель та Макроном питання реагування на порушення Росією норм міжнародного права. Раніше Порошенко розраховував на активізацію переговорів в "нормандському форматі" на рівні лідерів після виборів президента Росії, які відбулися в березні.
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