 Порошенко зустрінеться в Німеччині з Меркель, Макроном та Туском | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.05.2018
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Новини

Порошенко зустрінеться в Німеччині з Меркель, Макроном та Туском

Під час свого візиту до Німеччини президент України Петро Порошенко проведе зустріч з лідерами ФРН та Франції, а також з президентом Європейської Ради Дональдом Туском.

Анґела Меркель та Петро Порошенко

Анґела Меркель та Петро Порошенко (фото з архіву)

Президент України Петро Порошенко проведе зустріч із президентом Європейської Ради Дональдом Туском під час свого візиту до Німеччини, який відбудеться 9-10 травня. Про це в понеділок, 7 травня, повідомила прес-служба президента України.

Також Петро Порошенко проведе тристоронні переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель (Angela Merkel).

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Раніше Меркель анонсувала, що в травні в німецькому Аахені відбудеться відповідна тристороння зустріч, при цьому вона підкреслила, що це не буде зустріч в "нормандському форматі", оскільки президента Росії Володимира Путіна в Аахені не буде. Зустріч пройде на полях церемонії вручення міжнародної премії Карла Великого, яка буде присуджена Макрону "у знак визнання його бачення нової Європи й відтворення європейського проекту".

Очікують, що в Аахені президент України обговорить з Меркель та Макроном питання реагування на порушення Росією норм міжнародного права. Раніше Порошенко розраховував на активізацію переговорів в "нормандському форматі" на рівні лідерів після виборів президента Росії, які відбулися в березні.
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