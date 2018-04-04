Порошенко застерігає Німеччину від участі в проекті "Північний потік-2"

Президент України Петро Порошенко напередодні свого візиту до Берліна застеріг Німеччину щодо проекту будівництва трубопроводу "Північний потік-2". В інтерв’ю виданню Handelsblatt, оприлюдненому в понеділок, 9 квітня, він відзначив, що газопровід є політичним проектом, який фінансується Росією, і не має економічного обґрунтування. "Північний потік-2" - це політичний хабар за лояльність до Росії, запровадження економічної та енергетичної блокади щодо України, що масштабно нам зашкодить", - заявив Порошенко.

Він також додав, що Росія є "надзвичайно ненадійним партнером", зокрема, і в енергетичному секторі. За його словами, альтернативним рішенням є модернізація чинного транзитного газопроводу, який проходить через Україну. Він додав, що розбудова газотранспортної структури може обійтися без мільярдних інвестицій. "Просто запитайте в нас, замість того, щоб інвестувати десять мільярдів доларів в "Північний потік-2", - сказав Порошенко.

Наприкінці березня компанія Nord Stream 2, засновником і єдиним акціонером якої є "Газпром", отримала дозвіл на прокладення ділянки "Північного потоку-2"у водах виключної економічної зони Німеччини у Балтійському морі.

Як повідомлялося, минулого тижня Верховна Рада України закликала міжнародну спільноту не допустити спорудження "Північного потоку-2". Український парламент також вимагає провести консультації між урядом у Києві та Європейською Комісією, щоб завадити будівництву газопроводу.

Раніше проти спорудження другої черги газогону "Північний потік" виступили окремі німецькі парламентарі. Німецьке природозахисне об'єднання Nabu оскаржило дозвіл на будівництво газопроводу в Німеччині.

Компанія Nord Stream 2 має намір почати будівництво "Північного потоку-2" в 2018 році і завершити його до кінця 2019 року. Протяжність трубопроводу з пропускною спроможністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік становитиме 1220 кілометрів, він з'єднуватиме російську Усть-Лугу і німецький Грайфсвальд.