 Порошенко закликав Путіна звільнити ув′язнених українців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.06.2018

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Новини

Порошенко закликав Путіна звільнити ув'язнених українців

Український президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом РФ. Під час неї він закликав Володимира Путіна звільнити утримуваних у в'язницях РФ українців і допустити омбудсменку до Олега Сенцова.

Петро Порошенко та Володимр Путін

Петро Порошенко та Володимр Путін (фото з архіву)

Президент України Петро Порошенко закликав російського президента Володимира Путіна звільнити утримуваних у в'язницях РФ українців. Про це він сказав під час телефонної розмови з Путіним, повідомляється у четвер, 21 червня, на сайті українського президента.

Порошенко закликав "звільнити українських заручників, які утримуються в російських тюрмах і на окупованих нею територіях", повідомляється на сайті президента України. Він також наголосив на важливості допуску уповноваженої з прав людини Людмили Денісової до Олега Сенцова та інших ув'язнених українців.

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Посли країн Великої сімки в Україні занепокоєні ситуацією навколо ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова та закликають до його звільнення в рамках обміну. (21.06.2018)

Олег Сенцов може бути помилуваний на гуманітарних підставах, заявив під час візиту до Росії генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд. Натомість російська омбудсменка каже, що Сенцов не подавав прохання про помилування. (20.06.2018)

Крім того, український президент наголосив на необхідності виконання Росією безпекової частини мінських домовленостей та важливості активізації роботи в нормандському форматі задля розгортання місії ООН на Донбасі.

Друга розмова за півмісяця

Речник російського президента Дмитро Пєсков підтвердив проведення телефонної розмови між Порошенком і Путіним, повідомляє агенція "Інтерфакс". Як зазначається, розмова відбулася за ініціативою української сторони, це вже друга телефонна розмова політиків за останні два тижні. Президенти обговорили урегулювання на Донбасі та питання обміну "утримуваних осіб", повідомила прес-служба Кремля.

Нагадаємо, Олега Сенцова затримали в Криму в 2014 році за звинуваченням у підготовці терактів на півострові і створенні терористичного угруповання. У 2015 році у РФ його засуджено до 20 років позбавлення волі. Режисер відбуває покарання в колонії суворого режиму в Ямало-Ненецькому автономному окрузі, більш відомій як "Білий ведмідь". 14 травня Сенцов оголосив про початок безстрокового голодування і вимагає звільнення 64-х політив'язнів у РФ.

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