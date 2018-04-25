 Порошенко вірить, що миротворці забезпечать вільні вибори на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.05.2018
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Новини

Порошенко вірить, що миротворці забезпечать вільні вибори на Донбасі

Президент України Петро Порошенко сподівається на активну участь західних держав у створенні миротворчої місії на Донбасі.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Президент України Петро Порошенко вважає, що "блакитні шоломи" Організації Об'єднаних Націй посприяли б відновленню територіальної цілісності України. "Цю мету допомогла б виконати миротворча місія, яка б утворила необхідне безпекове середовище, аби сприяти проведенню вільних і чесних виборів на сході України", - зазначив президент у інтерв'ю німецькому виданню Focus, відповідаючи на запитання про те, чого він очікує від зустрічі з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель (Angela Merkel) та президентом Франції Еммануелем Макроном, яка відбудеться 10 травня у Аахені.

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Порошенко сподівається на тісне співробітництво Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки у питанні запровадження миротворчої місії ООН на окупованій частині Донецької та Луганської областей. Він наголосив, що Україна не вимагає від Росії "нічого неправильного". "Поверніться до цивілізованого діалогу і відведіть свої війська", - підкреслив Порошенко. При цьому на запитання видання, чи очікуються нові пропозиції від президента Росії після його переобрання на посаду задля врегулювання ситуації на Донбасі, президент сказав: "Якщо Путін постійно обіцяє речі, яких не виконує, навіщо чекати на нову пропозицію?".

Глава держави також висловив упевненість у здатності України до розвитку в мирних умовах. "Ми чудово можемо розвивати свою країну, якби не війна. Ми втратили 25 відсотків власного промислового потенціалу на Донбасі. 6 відсотків нашого ВВП витрачаємо на військово-оборонну сферу. З боку Росії на нас поширено повне ембарго. Частка РФ в українському експорті скоротилась з 33 до 9 відсотків, тепер вона складається лише з транзиту газу і продукції енергетичного комплексу", - зауважив Порошенко.
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