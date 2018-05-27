 Порошенко: Антикорупційний суд почнуть створювати у липні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.05.2018

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Новини

Порошенко: Антикорупційний суд почнуть створювати у липні

Під час візиту до Києва президента ФРН глава української держави Петро Порошенко висловив сподівання, що процес створення Антикорупційного суду почнеться у липні.

Франк-Вальтер Штайнмаєр (ліворуч) та Петро Порошенко під час спільної прес-конференції в Києві 29 травня

Франк-Вальтер Штайнмаєр (ліворуч) та Петро Порошенко під час спільної прес-конференції в Києві 29 травня

Антикорупційний суд з'явиться в Україні у липні. Про це у вівторок, 29 травня, заявив президент України Петро Порошенко під час спільної прес-конференції з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier).

"До президентських виборів залишився ще рік. Дуже сподіваюсь, що нам в повному обсязі вдасться завершити створення антикорупційної інфраструктури, якої не має жодна країна світу. Негайно, як з'явилась можливість подачі мною законопроекту про Антикорупційний суд, він був зареєстрований. Зараз парламент розглядає майже дві тисячі поправок, які були подані до нього. Я сподіваюсь, що ми сможемо почати процес створення Антикорупційного суду вже в липні", - заявив президент України. Раніше Порошенко повідомляв, що Антикорупційний суд запрацює вже в травні

Окрім того, Петро Порошенко анонсував проведення консультацій про підготовку зустрічі в "нормандському форматі" на вищому рівні. Він доручив заступнику глави свій адміністрації 1 червня виїхати до Берліна для проведення переговорів. "Ми дуже твердо розраховуємо на те, що рішення щодо миротворців буде прийнято найближчим часом. Ми домовилися в Ахені, що спробуємо організувати якомога швидше зустріч на вищому рівні "нормандського формату", - повідомив Порошенко.

Також президенти обох країн обговорили деталі імплементації Мінських угод, в тому числі введення миротворчої місії за мандатом Ради Безпеки ООН. "Мінські угоди багато критикували, але їм досі немає жодної альтернативи. Треба йти цим шляхом. Ми просуваємося поступово, повільно, але треба просуватися далі", - зазначив Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Щодо будівництва російського газогону "Північний потік-2" президент Німеччини зазначив, що Україні не варто переживати. "Якщо ми говоримо про "Північний потік-2", ми говоримо про безпеку і майбутнє України. Німеччина докладає зусиль, аби забезпечити транзит газу через Україну. Для цього відбуваються переговори між Німеччиною, Україною, Євросоюзом. Переживання України, що вона перестане бути транзитером - безпідставні", - зазначив Штайнмаєр.

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