 Порошенко анонсував зміну формату АТО в травні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Порошенко анонсував зміну формату АТО в травні

Президент України Петро Порошенко анонсував зміну формату АТО в травні. Він також заявив, що говоритиме наступного тижня з канцлеркою ФРН Анґелою Меркель про перспективу відрядження миротворців на Донбас.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявив про майбутню зміну формату Антитерористичної операції на Донбасі. Про це він сказав у четвер, 5 квітня, на прес-конференції у Вінниці. "Дата закінчення АТО буде в травні. Ми переходимо до іншого формату оборони країни відповідно до ухваленого парламентом закону", - цитує Порошенка інформагенція "Інтерфакс-Україна". При цьому він додав, що зміна формату операції відбуватиметься "під керівництвом генерала Наєва". Президент України також наголосив, що новий формат передбачає ефективніші заходи із застосуванням збройних сил і розширення оборонних можливостей України.

DW.COM

Суд в Угорщині засудив чоловіка, що воював на боці проросійських бойовиків самопроголошеної "ДНР" на Донбасі, до умовного терміну ув'язнення в два роки. (03.04.2018)

Законопроект авторства президента України передбачає також розмежування посад начальника Генштабу і Головнокомандувача. Петро Порошенко заявив, що документ відкриває шлях до ефективнішої взаємодії з НАТО. (05.04.2018)

Як повідомлялося, у березні Порошенко призначив заступника начальника Генерального штабу Збройних сил Сергія Наєва командувачем Об'єднаних сил. Раніше набув чинності закон "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях". Документ передбачає, що керівництво щодо заходів із гарантування нацбезпеки та оборони здійснює Генштаб, а керівництво безпосередньо в Донецькій і Луганській областях -командувач Об'єднаних сил, якого призначає президент України за поданням начальника Генштабу, нагадує "Інтерфакс-Україна".

Петро Порошенко у четвер також повідомив, що під час майбутнього візиту до Німеччини обговорить із канцлеркою Анґелою Меркель (Angela Merkel) питання введення миротворчої місії Організації Об'єднаних Націй на Донбас. Як очікується, зустріч Порошенка з Меркель відбудеться у Німеччині 10 квітня. "Про що ми будемо говорити? Про мир, про миротворців, про підтримку реформ, про конкретні проекти, які ми разом з Німеччиною відкриваємо в Україні", - сказав Порошенко.

 

 
Дивитись відео 02:48

До школи через лінію фронту (05.04.2018)

Аудіо й відео до теми

До школи через лінію фронту (05.04.2018)  

Також за темою

Straßburg Trauerfeier Europa nimmt Abschied von Helmut Kohl

Порошенко обговорить з Меркель розміщення миротворців на Донбасі 01.04.2018

Президент України Петро Порошенко планує 10 квітня зустрітися з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель для обговорення розміщення миротворців ООН на Донбасі.

Deutschland Bundeskanzlerin Angela Merkel empfängt den ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko in Meseberg

Меркель обговорила з Порошенком перспективи місії ООН на Донбасі 20.02.2018

Анґела Меркель та Петро Порошенко провели телефонну розмову, головними темами якої були можливість розгортання миротворчої місії на Донбасі, обмін полоненими та стан реформ в Україні.

Treffen zu Beratungen über Ukraine-Konflikt in Berlin

Берлін не коментує можливу німецьку зустріч щодо Донбасу без Росії 03.04.2018

Російські ЗМІ повідомили про можливу зустріч лідерів усіченої "нормандської четвірки", щоб без Росії обговорити розміщення миротворців ООН на Сході України. Берлін, Париж і Київ поки мовчать.

Докладно

Битва за землю лишила сліди на Юраї Береші

Як словацькі рейдери відбирають поля у фермерів

Вбивство журналіста Куціяка змінило Словаччину. Репортер DW Карл Гаренброк проїхався країною та побачив заляканих людей. 

Facebook

Facebook: Витік даних торкнувся 87 мільйонів користувачів

Особисті дані 87 мільйонів користувачів Facebook потрапили до рук приватної аналітичної компанії Cambridge Analytica. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  