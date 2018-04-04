Порошенко анонсував зміну формату АТО в травні

Президент України Петро Порошенко заявив про майбутню зміну формату Антитерористичної операції на Донбасі. Про це він сказав у четвер, 5 квітня, на прес-конференції у Вінниці. "Дата закінчення АТО буде в травні. Ми переходимо до іншого формату оборони країни відповідно до ухваленого парламентом закону", - цитує Порошенка інформагенція "Інтерфакс-Україна". При цьому він додав, що зміна формату операції відбуватиметься "під керівництвом генерала Наєва". Президент України також наголосив, що новий формат передбачає ефективніші заходи із застосуванням збройних сил і розширення оборонних можливостей України.

Як повідомлялося, у березні Порошенко призначив заступника начальника Генерального штабу Збройних сил Сергія Наєва командувачем Об'єднаних сил. Раніше набув чинності закон "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях". Документ передбачає, що керівництво щодо заходів із гарантування нацбезпеки та оборони здійснює Генштаб, а керівництво безпосередньо в Донецькій і Луганській областях -командувач Об'єднаних сил, якого призначає президент України за поданням начальника Генштабу, нагадує "Інтерфакс-Україна".

Петро Порошенко у четвер також повідомив, що під час майбутнього візиту до Німеччини обговорить із канцлеркою Анґелою Меркель (Angela Merkel) питання введення миротворчої місії Організації Об'єднаних Націй на Донбас. Як очікується, зустріч Порошенка з Меркель відбудеться у Німеччині 10 квітня. "Про що ми будемо говорити? Про мир, про миротворців, про підтримку реформ, про конкретні проекти, які ми разом з Німеччиною відкриваємо в Україні", - сказав Порошенко.