Порошенко агітує за посилення санкцій через російські вибори в Криму | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.03.2018

Президент України Петро Порошенко звернувся до міжнародної спільноти із закликом посилити санкції проти Росії через проведення президентських виборів РФ на території анексованого півострова Крим. Відповідну заяву глави української держави оприлюднив у понеділок, 19 березня, офіційний сайт президента.

На думку Порошенка, слід скласти перелік осіб, котрі "планували, сприяли, організовували, агітували або брали участь у зухвалому виборчому процесі в Криму", і передати його міжнародним партнерам. Згодом на всіх фігурантів такого "чорного списку" слід накласти санкції, наголосив Петро Порошенко.

Крім того, український президент переконаний, що "результати незаконного голосування не будуть мати правових наслідків". Так само у своєму відеозверненні Порошенко назвав "фальсифікацією" заявлену російськими органами влади явкута результат голосування на виборах.

Клімкін передав ЄС список із 140 прізвищ

Тим часом політичний директор МЗС України Олексій Макеєв повідомив українському онлайн-виданню LB.ua про передачу главою МЗС України Павлом Клімкіним колегам із ЄС списку прізвищ осіб, причетних до російський виборів у Криму. Загалом переданий у Брюсселі міністрам закордонних справ країн-членів Євросоюзу перелік містить 140 прізвищ, наголосив Макеєв. Представник МЗС також запевнив, що українська влада зі свого боку запровадить обмежувальні заходи проти цих осіб.

Вибори президента Росії відбулися в неділю, 18 березня. На них очікувано переміг чинний президент Володимир Путін із результатом понад 76 відсотків голосів. За даними російської центральної виборчої комісії, у Криму за явки понад 60 відсотків за Путіна проголосували понад 92 відсотки виборців.