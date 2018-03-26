Порноакторка подала до суду на адвоката Трампа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.03.2018

Порноакторка Стефані Кліффорд, відома під псевдонімом Stormy Daniels, подала до суду на Майкла Коена, адвоката президента США Дональда Трампа, за дифамацію. Це стало відповіддю Кліффорд на заклик Коена принести вибачення після її інтерв'ю в програмі "60 хвилин" на телеканалі CBS, в якому порноакторка розповіла про погрози фізичної розправи через її зв'язок з Трампом. Тим часом речник Білого дому Радж Шах заявив, що президент відкидає усі звинувачення з боку Кліффорд, які вона озвучила в цьому інтерв'ю.
За словами порноакторки, в 2011 році в Лас-Вегасі на автопарковці, де вона перебувала разом з малолітньою донькою, до неї підійшов невідомий чоловік і сказав: "Залиш Трампа у спокої. Забудь про цю історію". "Після цього він нахилився, поглянув на мою доньку і сказав: "Яка гарненька маленька дівчинка. Було би шкода, якби щось трапилось з її мамою", - розповіла Кліффорд про той інцидент.
Раніше порноакторка заявляла, що її сексуальні стосунки з Трампом розпочалися у 2006 році під час турніру з гольфу на озері Тахо, тобто через рік після одруження Дональда та Меланії Трамп. Порноакторка стверджує, що її стосунки з Трампом продовжувалися також у 2007 році. На початку березня цього року вона заявила, що подає до суду на Трампа, оскільки хоче анулювати угоду про нерозголошення інформації щодо сексуальних відносин з ним.
У лютому адвокат Трампа Майкл Коен підтвердив, що він особисто та з власних коштів заплатив акторці 130 тисяч доларів у жовтні 2016 року, напередодні президентських виборів у США. Адвокат Трампа заперечував чутки про те, що його шеф мав зв'язок із Кліффорд.
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Автор: Ольга Войтович