 Популярність ЄС серед його мешканців зросла до рекордного рівня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.05.2018
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Новини

Популярність ЄС серед його мешканців зросла до рекордного рівня

Підтримка Європейського Союзу серед мешканців його держав-членів зросла до найвищого рівня за останні 35 років. Майже половина громадян вважає, що їхні голоси впливають на розвиток блоку.

Більшість мешканців Євросоюзу підтримують його існування

Більшість мешканців Євросоюзу підтримують його існування

Популярність Європейського Союзу серед громадян його держав-членів зросла до рекордного рівня. Більше двох третин жителів ЄС (67 відсотків) вважають, що їхні країни отримують переваги від членства в блоці, йдеться в оприлюдненому у середу, 23 травня, опитуванні "Євробарометр", проведеному на замовлення Європейського парламенту. Це найвищий рівень підтримки ЄС з 1983 року.

У 2010-2011 роках лише трохи більше половини опитаних (53 відсотки) вважали, що їхні країни виграють від членства в блоці. Прихильність громадян до ЄС зросла після проведення британського референдуму щодо виходу з блоку.

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Нині майже половина жителів ЄС (48 відсотків респондентів) вважають, що їхні голоси впливають на рішення, що ухвалюються в ЄС. Тим часом якщо в Німеччині свій голос вважають впливовим 72 відсотки опитаних, то в Італії - лише 30. Це навіть менше, ніж у Великобританії, яка виходить зі складу ЄС - там про важливість свого голосу повідомили 35 відсотків респондентів.

Водночас лише 32 відсотка жителів Євросоюзу вважає, що розвиток блоку йде в правильному напрямку. Щодо політики Євросоюзу, то громадяни підтримують нові партії, що виступають проти політичного істеблішменту. На думку 56 відсотків опитаних, ці політичні сили можуть зробити реальні і необхідні зміни в суспільстві.

Передвиборчі кампанії мають концентруватися на питанні боротьби з тероризмом, підтримці молоді, вирішенні проблем безробіття, імміграції, а також економічних проблем, вважають опитані.

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