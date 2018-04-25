Попри Brexit Єврокомісія запропонувала збільшений бюджетний план

Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер оголосив у середу, 2 травня, бюджетний план ЄС на 2021-2027 роки на загальну суму понад 1,1 трильйона євро (1,3 трильйона євро з урахуванням інфляції). Юнкер назвав запропонований план "зваженим і відповідальним".

Це оголошення запускає тривалий процес узгодження чергового довгострокового бюджету Євросоюзу. Більшість подальших обговорень базуватимуться на пропозиції Юнкера. Єврокомісія сподівається підвищити обсяг бюджету ЄС від одного відсотка європейської економіки до 1,11 відсотка, пише інформагенція AFP.

Єврокомісар з питань бюджету Ґюнтер Еттінґер (Günther Öttinger) перед оголошенням бюджетного плану повідомив, що Німеччині доведеться щороку платити до бюджету ЄС на 11-12 мільярдів євро більше. Від 3,5 мільярда до 4 мільярдів з цієї додаткової суми є наслідком виходу Великобританії з Євросоюзу.

Великобританія сплачувала щороку значні суми до бюджету ЄС і при цьому була нетто-платником, себто країною, яка сплачувала до бюджету більше, ніж отримувала. Відтак за відсутності додаткових витрат з боку країн-членів, що залишаються в ЄС, спільному бюджету бракуватиме близько 12 мільярдів євро щороку.

При формуванні урядової коаліції німецькі партії ХДС, ХСС та СДПН уже погодили збільшення відрахувань у бюджет Євросоюзу.