Попри можливу зустріч Трампа і Кім Чен Ина США проведуть військові навчання поблизу КНДР | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.03.2018

Американські та південнокорейські військові цьогоріч знову проведуть спільні маневри неподалік від кордонів Північної Кореї. Про проведення військових навчань повідомили у вівторок, 20 березня, у Пентагоні та південнокорейському міністерстві оборони. Таким чином, традиційні весняні військові маневри відбудуться попри можливу майбутню зустріч президента США Дональда Трампа з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Масштаб цьогорічних маневрів, за даними Вашингтона та Сеула, буде таким же, як і минулих років. В останні роки в навчаннях брали участь до 300 тисяч південнокорейських на до 10 тисяч американських солдатів. Цьогорічні навчання будуть коротшими за попередні й триватимуть близько місяця, а не традиційні вісім тижнів. Чепез проведення зимової Олімпіади в південнокорейському Пхьончхані тривалість маневрів було вирішено скоротити.

Водночас у Пентагоні підтвердили, що північнокорейські військові отримали всю вичерпну інформацію через ООН щодо планів проведення цих маневрів. Раніше Пхеньян завжди критикував спільні навчання військ південного сусіда та США, закидаючи їм підготовку до війни.

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