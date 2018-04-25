Понад 40 осіб зникли безвісти внаслідок обвалу хмарочоса в Бразилії

У центрі бразильського міста Сан-Паулу після пожежі обвалився хмарочос. Близько 40 осіб зникли безвісти, понад 400 людей доставили в тимчасові прихистки.
У бразильському Сан-Паулу тривають пошуки 44 осіб, які зникли безвісти після руйнування 24-поверхової будівлі в центрі міста. Про це повідомили місцева пожежна служба в середу, 2 травня.
Напередодні в хмарочосі трапилася пожежа, яка повністю охопила будинок. Загалом 428 осіб було доставлено до тимчасових прихистків, а п'ять будівель навколо довелося евакуювати, оскільки вогонь перекидався і на сусідні будинки. Підтвердженої інформації про загиблих досі немає.
Пошукові операції 2 травня довелося тимчасово призупинити через пошкодження лінії електропередач і небезпеку ураження рятувальників струмом. На місці події працюють десятки співробітників екстрених служб.
Бразильські засоби масової інформації повідомляють, що у висотній бідвлі, яка раніше використовувалася федеральною поліцією, перед пожежею поселилися сквотери - представники руху, який заселяє будівлі, що не використовуються господарями або не мають господарів. Місцева радіостанція Brandnews FM повідомила, що причиною пожежі був вибух побутового газу на четвертому поверсі.
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