Понад 20 загиблих внаслідок нових терактів в Афганістані

Унаслідок двох терактів в Афганістані, які скоїли радикальні екстремісти в середу, 9 травня, загинули щонайменше 22 людини, у тому числі дев'ять терористів-смертників. Як повідомляє агенція dpa з посиланням на місцеву поліцію, напади смертників на поліцейські пости у Кабулі сталися один за одним і супроводжувалися вибухами та сутичками з правоохоронцями.
Серед загиблих - п'ять поліцейських, один охоронець та сім мирних жителів. Крім того, 17 осіб дістали поранення.
Відповідальність за один з нападів взяла на себе терористична організація "Ісламська держава". Про відповідальність на другий поліцейський пост заявив радикальний рух "Талібан".
Нагадаємо, останнім часом в Афганістані сталася ціла низка атак екстремістів з численними людськими жертвами. Нинішній випадок - вже дев'ятий за ліком від початку року. Так, лише минулого тижня через вибухи в Кабулі та у провінції Хост загинули 25 людей та ще 49 отримали поранення. У тому числі загинули щонайменше дев'ять журналістів.
6 травня щонайменше 14 людей загинули та понад 30 отримали поранення внаслідок вибуху, що який був скоєний смертником у мечеті на сході Афганістану.
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Модерний Афганістан - у минулому
Студентки медицини
Дві студентки медицини з університету Кабула разом зі своєю професоркою (на фото праворуч) розглядають гіпсовий зліпок частини людського тіла. Фотографію було зроблено в 1962 році. Тоді було само собою зрозумілим, що жінки брали участь в громадському житті Афганістану, а також мали доступ до освіти.
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Модерний Афганістан - у минулому
Шик на вулицях столиці
Дві по-західному вдягнені жінки у жовтні 1962 року виходять зі студійної будівлі радіостанції "Радіо Кабул" в афганській столиці. Після того, як у середині 1990-тих років владу у країні захопили фундаменталісти з "Талібану", жінки змушені були закрити волосся хусткою та вдягти бурку.
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Модерний Афганістан - у минулому
Рівні права для всіх
У середині 1970-тих років студентки Політехнічного університету в Кабулі були абсолютно звичайною картиною. Років 20 потому жінки більше не мали права там навчатись. Усе змінилось після падіння "Талібану" в 2001 році. І з січня 2003-го у конституції країни записано, що жінки мають рівне з чоловіками право на освіту.
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Модерний Афганістан - у минулому
Зародження інформатики
Радянська викладачка проводить заняття у Політехнічному інституті в Кабулі - і розповідає афганським студенткам та студентам про тогочасне становище комп’ютерних технологій. Протягом десяти років постійної війни в афганських вишах працювало багато радянських викладачів.
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Модерний Афганістан - у минулому
Студенти поміж собою
Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".
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Модерний Афганістан - у минулому
Школа для всіх
Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.
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Модерний Афганістан - у минулому
Двокласове суспільство - до сьогодні
Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.
Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк