Понад 20 загиблих внаслідок нових терактів в Афганістані

Унаслідок двох терактів в Афганістані, які скоїли радикальні екстремісти в середу, 9 травня, загинули щонайменше 22 людини, у тому числі дев'ять терористів-смертників. Як повідомляє агенція dpa з посиланням на місцеву поліцію, напади смертників на поліцейські пости у Кабулі сталися один за одним і супроводжувалися вибухами та сутичками з правоохоронцями.

Серед загиблих - п'ять поліцейських, один охоронець та сім мирних жителів. Крім того, 17 осіб дістали поранення.

Відповідальність за один з нападів взяла на себе терористична організація "Ісламська держава". Про відповідальність на другий поліцейський пост заявив радикальний рух "Талібан".

Нагадаємо, останнім часом в Афганістані сталася ціла низка атак екстремістів з численними людськими жертвами. Нинішній випадок - вже дев'ятий за ліком від початку року. Так, лише минулого тижня через вибухи в Кабулі та у провінції Хост загинули 25 людей та ще 49 отримали поранення. У тому числі загинули щонайменше дев'ять журналістів.

6 травня щонайменше 14 людей загинули та понад 30 отримали поранення внаслідок вибуху, що який був скоєний смертником у мечеті на сході Афганістану.

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