 Понад 20 загиблих внаслідок нових терактів в Афганістані | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.05.2018
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Новини

Понад 20 загиблих внаслідок нових терактів в Афганістані

Екстремісти скоїли два напади на поліцейські пости у Кабулі, внаслідок чого загинули 22 людини, у тому числі нападники. Відповідальність за атаки взяли на себе "Ісламська держава" та радикальний рух "Талібан".

На місці одного з нападів у Кабулі

На місці одного з нападів у Кабулі, 9 травня 2018 року

Унаслідок двох терактів в Афганістані, які скоїли радикальні екстремісти в середу, 9 травня, загинули щонайменше 22 людини, у тому числі дев'ять терористів-смертників. Як повідомляє агенція dpa з посиланням на місцеву поліцію, напади смертників на поліцейські пости у Кабулі сталися один за одним і супроводжувалися вибухами та сутичками з правоохоронцями.

Серед загиблих - п'ять поліцейських, один охоронець та сім мирних жителів. Крім того, 17 осіб дістали поранення.

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Вибух стався у центрі реєстрації виборців на території мечеті у місті Хост. Загинули щонайменше 14 людей і 33 були поранені. (06.05.2018)

Терористи-смертники підірвали себе в одному з центральних районів Кабула. Поліція каже, що два вибухи були скоординовані. Ще один теракт стався на сході Афганістану. Загалом серед загиблих - щонайменше 10 журналістів. (30.04.2018)

Відповідальність за один з нападів взяла на себе терористична організація "Ісламська держава". Про відповідальність на другий поліцейський пост заявив радикальний рух "Талібан".

Нагадаємо, останнім часом в Афганістані сталася ціла низка атак екстремістів з численними людськими жертвами. Нинішній випадок - вже дев'ятий за ліком від початку року. Так, лише минулого тижня через вибухи в Кабулі та у провінції Хост загинули 25 людей та ще 49 отримали поранення. У тому числі загинули щонайменше дев'ять журналістів.

6 травня щонайменше 14 людей загинули та понад 30 отримали поранення внаслідок вибуху, що який був скоєний смертником у мечеті на сході Афганістану.
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Вибух в Кабулі: війна ісламістів проти західної дипломатії (31.05.2017)

  • Жінки вивчають медицину в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студентки медицини

    Дві студентки медицини з університету Кабула разом зі своєю професоркою (на фото праворуч) розглядають гіпсовий зліпок частини людського тіла. Фотографію було зроблено в 1962 році. Тоді було само собою зрозумілим, що жінки брали участь в громадському житті Афганістану, а також мали доступ до освіти.

  • Жінки на вулицях Кабула

    Модерний Афганістан - у минулому

    Шик на вулицях столиці

    Дві по-західному вдягнені жінки у жовтні 1962 року виходять зі студійної будівлі радіостанції "Радіо Кабул" в афганській столиці. Після того, як у середині 1990-тих років владу у країні захопили фундаменталісти з "Талібану", жінки змушені були закрити волосся хусткою та вдягти бурку.

  • Студентки в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Рівні права для всіх

    У середині 1970-тих років студентки Політехнічного університету в Кабулі були абсолютно звичайною картиною. Років 20 потому жінки більше не мали права там навчатись. Усе змінилось після падіння "Талібану" в 2001 році. І з січня 2003-го у конституції країни записано, що жінки мають рівне з чоловіками право на освіту.

  • Зародження інформатики

    Модерний Афганістан - у минулому

    Зародження інформатики

    Радянська викладачка проводить заняття у Політехнічному інституті в Кабулі - і розповідає афганським студенткам та студентам про тогочасне становище комп’ютерних технологій. Протягом десяти років постійної війни в афганських вишах працювало багато радянських викладачів.

  • Студенти в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студенти поміж собою

    Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".

  • Школярки в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Школа для всіх

    Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.

  • Мати з дітьми в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Двокласове суспільство - до сьогодні

    Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.

    Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк


DW.COM

Модерний Афганістан - у минулому

Враження з іншого часу - та іншого світу. По-західному вдягнені та не прикриті хустками - такими були жінки в Кабулі в 1967 році. Інформаційне агентство dpa оприлюднило історичні знімки. (24.08.2015)  

Аудіо й відео до теми

Вибух в Кабулі: війна ісламістів проти західної дипломатії (31.05.2017)  

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Відомо також про не менше 112 поранених, які перебувають у лікарнях. Відповідальність за напад у Кабулі взяла на себе ІД.

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