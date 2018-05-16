 Понад сто мігрантів утекли з в′язниці торговців людьми в Лівії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.05.2018

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Новини

Понад сто мігрантів утекли з в'язниці торговців людьми в Лівії

Торговці людьми вбили 15 і поранили іще понад два десятки мігрантів у місті Бені-Валід на північному заході Лівії, повідомили в організації "Лікарі без кордонів".

Мігранти з Африки намагаються потрапити до Європи через Лівію

Мігранти з Африки намагаються потрапити до Європи через Лівію

У місті Бені-Валід, що на північному заході Лівії, понад сотня африканських мігрантів утекли з ув'язнення, в якому їх тримали торговці людьми. Під час втечі 15 людей були застрелені, ще 25 - дістали поранення, семеро з госпіталізованих - у важкому стані. Про це увечері в п'ятницю, 25 травня, повідомили в міжнародній організації "Лікарі без кордонів".

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У Середземному морі біля узбережжя Лівії за добу врятували близько 1400 людей, які намагались потрапити в Європу. Знайдено також тіла двох загиблих. (17.01.2018)

Транзитним біженцям із африканських країн, які перебувають у Лівії і чекають можливості потрапити до ЄС, запропонують добровільно повернутися додому. Очікується, що до лютого повернуть 15 тисяч мігрантів. (14.12.2017)

Через значний наплив біженців влада Чорногорії обмірковує перспективу спорудити паркан на кордоні з Албанією. Про це повідомив керівник прикордонної служби країни. (20.05.2018)

Втікачі походять передовсім із Еритреї, Ефіопії та Сомалі. Вони повідомили, що перебували в ув'язненні до трьох років та сподівалися дістатися Європи і отримати притулок. Бені-Валід є одним із транзитних пунктів для мігрантів, які прямують з Африки до Європи. Як пише інформагенція AFP, у місті діють близько 20 нелегальних в'язниць, в яких мігрантів утримують у поганих умовах, піддають тортурам і ґвалтують, продають і використовують як рабів.

Тим часом представники німецької благодійної організації Sea-Eye врятували 25 травня в Середземному морі 128 мігрантів. Днем раніше вони допомогли при порятунку іще 157 мігрантів, які прямували до Європи на переповненому надувному човні.

Після закриття "балканського маршруту" в 2016 році шлях з Лівії Середземним морем став основним для мігрантів, які прагнуть потрапити в Європу. За підрахунками Міжнародної організації з міграції, у 2017 році понад три тисячі людей потонули або зникли безвісти при спробі перетнути Середземне море, відпливаючи переважно з Лівії в напрямку Італії.

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