Понад сто мігрантів утекли з в'язниці торговців людьми в Лівії

У місті Бені-Валід, що на північному заході Лівії, понад сотня африканських мігрантів утекли з ув'язнення, в якому їх тримали торговці людьми. Під час втечі 15 людей були застрелені, ще 25 - дістали поранення, семеро з госпіталізованих - у важкому стані. Про це увечері в п'ятницю, 25 травня, повідомили в міжнародній організації "Лікарі без кордонів".

Втікачі походять передовсім із Еритреї, Ефіопії та Сомалі. Вони повідомили, що перебували в ув'язненні до трьох років та сподівалися дістатися Європи і отримати притулок. Бені-Валід є одним із транзитних пунктів для мігрантів, які прямують з Африки до Європи. Як пише інформагенція AFP, у місті діють близько 20 нелегальних в'язниць, в яких мігрантів утримують у поганих умовах, піддають тортурам і ґвалтують, продають і використовують як рабів.

Тим часом представники німецької благодійної організації Sea-Eye врятували 25 травня в Середземному морі 128 мігрантів. Днем раніше вони допомогли при порятунку іще 157 мігрантів, які прямували до Європи на переповненому надувному човні.

Після закриття "балканського маршруту" в 2016 році шлях з Лівії Середземним морем став основним для мігрантів, які прагнуть потрапити в Європу. За підрахунками Міжнародної організації з міграції, у 2017 році понад три тисячі людей потонули або зникли безвісти при спробі перетнути Середземне море, відпливаючи переважно з Лівії в напрямку Італії.