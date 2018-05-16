Помпео: США не забудуть, що РФ анексувала п'яту частину України

Державний секретар США Майк Помпео пообіцяв, що Вашингтон не забуде про анексію Росією Криму. "Це дуже серйозне питання. Росія анексувала одну п'яту частину України, і ми ніколи не повинні забувати про це", - заявив він у середу, 23 травня, на слуханнях у комітеті із закордонних справ Палати представників Конгресу США.

Він також заявив, що адміністрація президента США Дональда Трампа не терпітиме втручання Росії у проміжні вибори до Конгресу, які відбудуться цього року. За його словами, адміністрація застосовуватиме "відповідні контрзаходи" для боротьби із постійними намаганнями Росії втрутитися у голосування. Він не сказав, про які саме заходи йдеться, але відзначив, що потрібно зробити ще багато, щоб зупинити намагання РФ.

Нагадаємо, справою про ймовірне втручання Росії у президентські вибори в США в 2016 році займається спецпрокурор Роберт Мюллер. Він веде розслідування щодо спроб вплинути на президентські вибори і можливої змови команди Трампа з Москвою.

КНДР просить фінансової допомоги

Під час слухань Майк Помпео також повідомив, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин хоче отримати економічну допомогу від США та гарантії безпеки в обмін на припинення ядерних випробувань.

Помпео, який два тижні тому зустрічався з Кім Чен Ином, повідомив, що той сказав, що "розуміє, що економічне зростання для його народу, добробут його людей, залежить від стратегічних змін". "Він пояснив, що для нього важливо, що коли час прийде, коли ці цілі будуть досягнуті, він би у відповідь отримав економічну допомогу від Америки у формі знань про ведення приватного бізнесу та ноу-хау", - сказав Помпео.

Держсекретар США також відзначив, що "історичні переговори" Кіма та Трампа все ще заплановані на 12 червня. "Ми оптимістично налаштовані на досягнення такого результату, який буде чудовим для світу", - сказав Помпео.