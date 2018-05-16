 Помпео: США не забудуть, що РФ анексувала п′яту частину України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Помпео: США не забудуть, що РФ анексувала п'яту частину України

США не забудуть про анексію Росією Криму, заявив держсекретар США Майк Помпео. Він також пообіцяв не допустити втручання РФ у майбутні американські вибори.

Майк Помпео обіцяє, що США пам'ятатимуть про незаконну анексію Криму

Майк Помпео обіцяє, що США пам'ятатимуть про незаконну анексію Криму

Державний секретар США Майк Помпео пообіцяв, що Вашингтон не забуде про анексію Росією Криму. "Це дуже серйозне питання. Росія анексувала одну п'яту частину України, і ми ніколи не повинні забувати про це", - заявив він у середу, 23 травня, на слуханнях у комітеті із закордонних справ Палати представників Конгресу США.

Він також заявив, що адміністрація президента США Дональда Трампа не терпітиме втручання Росії у проміжні вибори до Конгресу, які відбудуться цього року. За його словами, адміністрація застосовуватиме "відповідні контрзаходи" для боротьби із постійними намаганнями Росії втрутитися у голосування. Він не сказав, про які саме заходи йдеться, але відзначив, що потрібно зробити ще багато, щоб зупинити намагання РФ.

Нагадаємо, справою про ймовірне втручання Росії у президентські вибори в США в 2016 році займається спецпрокурор Роберт Мюллер. Він веде розслідування щодо спроб вплинути на президентські вибори і можливої змови команди Трампа з Москвою.

КНДР просить фінансової допомоги

Під час слухань Майк Помпео також повідомив, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин хоче отримати економічну допомогу від США та гарантії безпеки в обмін на припинення ядерних випробувань.

DW.COM

Дональд Трамп запевняє, що за його штабом могли стежити чи навіть "шпигувати" за наказом адміністрації Барака Обами. Демократи називають твердження Трампа "нонсенсом". (21.05.2018)

Президент США Дональд Трамп повідомив, що його зустріч з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, запланована на 12 червня, може бути перенесена на більш пізній термін. Втім, підготовка до неї триває. (22.05.2018)

Помпео, який два тижні тому зустрічався з Кім Чен Ином, повідомив, що той сказав, що "розуміє, що економічне зростання для його народу, добробут його людей, залежить від стратегічних змін". "Він пояснив, що для нього важливо, що коли час прийде, коли ці цілі будуть досягнуті, він би у відповідь отримав економічну допомогу від Америки у формі знань про ведення приватного бізнесу та ноу-хау", - сказав Помпео.

Держсекретар США також відзначив, що "історичні переговори" Кіма та Трампа все ще заплановані на 12 червня. "Ми оптимістично налаштовані на досягнення такого результату, який буде чудовим для світу", - сказав Помпео.

Дивитись відео 02:49
Now live
02:49 хв

Як російські тролі втручаються у політику США - розповідь екс-працівниці "фабрики тролів"(19.02.2018)

Аудіо й відео до теми

Як російські тролі втручаються у політику США - розповідь екс-працівниці "фабрики тролів"(19.02.2018)  

Також за темою

Nordkorea Atomtestgelände Punggye-ri

Сеул: Кім Чен Ин пообіцяв закрити ядерний полігон у травні 29.04.2018

Кім Чен Ин заявив, що Північна Корея уже найближчим часом закриє свій ядерний полігон у присутності міжнародних експертів та журналістів. Тим часом Дональд Трамп готується зустрітися з лідером КНДР у найближчі тижні.

Nordkorea Mike Pompeo trifft Kim Jong Un

США обіцяють Кім Чен Ину гарантії безпеки в обмін на ядерне роззброєння 13.05.2018

Вашингтон обіцяє надати гарантії безпеки лідеру КНДР Кім Чен Ину в обмін на відмову від ядерної зброї. За словами держсекретаря Майка Помпео, фірми зі США також зможуть інвестувати у відбудову економіки збіднілої країни.

USA Kang Kyung-wha und Mike Pompeo Washington

США економічно підтримають КНДР в обмін на відмову від ядерної зброї 12.05.2018

Вашингтон очікує, що Пхеньян піде на непростий крок та покінчить із власною ізоляцією. За це США обіцяють КНДР економічну підтримку.

Докладно

Більшість скарг на НАБУ після перевірки виявилися безпідставними

Рік роботи НАБУ: обмаль проблем і результатів

НАБУ за останній рік було мало чим дорікнути. Утім, і результатів його діяльності громадськості особливо не видно. 

ЄСПЛ дав свою оцінку українському мораторію на продаж землі

ЄСПЛ ухвалив рішення щодо мораторію продажу землі в Україні

Європейський суд з прав людини виніс постанову у справі "Зеленчук і Цицюра проти України". 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  