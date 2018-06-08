 Помпео: США готові надати КНДР гарантії безпеки при денуклеаризації | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.06.2018

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Новини

Помпео: США готові надати КНДР гарантії безпеки при денуклеаризації

У випадку повної відмови Північної Кореї від ядерно зброї Сполучені Штати готові надати їй гарантії безпеки, повідомив держсекретар США Майк Помпео.

Майк Помпео заявив про гарантії безпеки для КНДР у випадку денуклеаризації Корейського півострова

Майк Помпео заявив про гарантії безпеки для КНДР у випадку денуклеаризації Корейського півострова

Перед історичною зустріччю американського президента Дональда Трампа та північнокорейського лідера Кім Чен Ина США обіцяють надати КНДР "безпрецедентні" гарантії безпеки. США готові їх запровадити, якщо Пхеньян погодиться на "повну, контрольовану та незворотну денуклеаризацію" Корейського півострова, повідомив у понеділок, 11 червня, державний секретар США Майк Помпео у Сінгапурі.

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У США закликають світову спільноту не поспішати зі зняттям санкцій з КНДР. Міністр оборони Меттіс чекає на чіткі докази денуклеаризації. (03.06.2018)

Президент США Дональд Трамп прибув до Сінгапуру, де 12 червня відбудуться його перемовини з північнокорейським лідером Кім Чен Ином. Лідер КНДР прибув у Сінгапур раніше цього ж дня. (10.06.2018)

"Північна Корея раніше підтвердила нам свою готовність до денуклеаризації, і ми хочемо побачити, чи ці слова виявляються щирими", - додав Помпео. Якщо це станеться, Вашингтон запропонує КНДР "різні і унікальні" гарантії, щоб "забезпечити їм достатню впевненість в тому, що денуклеаризація не буде чимось, що погано для них закінчиться", - зазначив держсекретар, передає агенція AFP.

За його словами, підготовка до переговорів у Сінгапурі, які мають відбутися 12 червня, триває більш швидкими темпами, ніж очікувалось.

Нагадаємо, Кім Чен Ин та Дональд Трамп вже прибули до Сінгапуру. Під час зустрічі планується обговорення можливості ядерного роззброєння КНДР. Раніше Пентагон заявив, що з Північної Кореї не зніматимуть санкції, аж поки Пхеньян не надасть підтвердження "незворотніх кроків" щодо відмови від ядерної зброї.

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