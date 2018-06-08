Помпео: США готові надати КНДР гарантії безпеки при денуклеаризації

Перед історичною зустріччю американського президента Дональда Трампа та північнокорейського лідера Кім Чен Ина США обіцяють надати КНДР "безпрецедентні" гарантії безпеки. США готові їх запровадити, якщо Пхеньян погодиться на "повну, контрольовану та незворотну денуклеаризацію" Корейського півострова, повідомив у понеділок, 11 червня, державний секретар США Майк Помпео у Сінгапурі.

"Північна Корея раніше підтвердила нам свою готовність до денуклеаризації, і ми хочемо побачити, чи ці слова виявляються щирими", - додав Помпео. Якщо це станеться, Вашингтон запропонує КНДР "різні і унікальні" гарантії, щоб "забезпечити їм достатню впевненість в тому, що денуклеаризація не буде чимось, що погано для них закінчиться", - зазначив держсекретар, передає агенція AFP.

За його словами, підготовка до переговорів у Сінгапурі, які мають відбутися 12 червня, триває більш швидкими темпами, ніж очікувалось.

Нагадаємо, Кім Чен Ин та Дональд Трамп вже прибули до Сінгапуру. Під час зустрічі планується обговорення можливості ядерного роззброєння КНДР. Раніше Пентагон заявив, що з Північної Кореї не зніматимуть санкції, аж поки Пхеньян не надасть підтвердження "незворотніх кроків" щодо відмови від ядерної зброї.