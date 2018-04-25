Помпео розкритикував Німеччину за недостатні витрати на оборону

Новопризначений державний секретар США Майк Помпео у п'ятницю, 27 квітня, закинув Берліну недостатнє виконання зобов'язань перед НАТО. Ідеться про зобов'язання збільшити оборонний бюджет Німеччини до 2024 року до двох відсотків від ВВП, яке вона разом з іншими членами Альянсу взяла на себеу 2014 році.

Країни Європи, за словами Помпео, повинні докладати більше зусиль, аби збільшити свої оборонні бюджети і таким чином зменшити фінансовий тягар США - найбільшого члена оборонного альянсу.

На запитання, чи Німеччина докладає достатньо зусиль для досягнення цієї мети, держсекретар США відповів: "Ні. Вони мали б досягти мети, на яку погодились", передає інформагенція AFP.

Заяви Помпео пролунали після саміту глав МЗС країн НАТО у Брюсселі та на тлі переговорів між канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель і президентом США Дональдом Трампом, які тривають у Білому домі.

Раніше Трамп неодноразово критикував європейські держави-члени НАТО, зокрема Німеччину, за недостатні, з його точки зору, оборонні бюджети. У 2014 році на саміті в Уельсі країни НАТО домовились протягом десяти років збільшити свої оборонні бюджети до двох відсотків ВВП.

У березні Трамп заявив, що "Німеччина заборгувала НАТО величезні суми", а також що Вашингтон має "отримувати більше за ту потужну та недешеву оборону, яку надають Німеччині". Берлін відкинув ці звинувачення.

Витрати Німеччини на оборону, за даними AFP, нині становлять близько 1,24 відсотка ВВП.