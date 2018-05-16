 Помилки воротаря ″Ліверпуля″ та дубль Бейла: ″Реал″ знову виграє Лігу чемпіонів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.05.2018

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Новини

Помилки воротаря "Ліверпуля" та дубль Бейла: "Реал" знову виграє Лігу чемпіонів

Прикрі помилки німецького воротаря "Ліверпуля" Лоріса Каріуса та фантастичний гол Гарета Бейла принесли мадридському "Реалу" третю поспіль перемогу в Лізі чемпіонів УЄФА.

Футболісти Реала святкують перемогу в Лізі чемпіонів

Футболісти "Реала" святкують перемогу в Лізі чемпіонів

Мадридський "Реал" у фіналі Ліги чемпіонів сезону 2017-18 на переповненому НСК "Олімпійський" у Києві ввечері у суботу, 26 травня, переміг англійський "Ліверпуль" з рахунком 3-1 та втретє поспіль здобув титул переможця головного клубного турніру Європи.

Матч розпочався за помітного домінування "Ліверпуля" - англійський клуб мав кілька непоганих моментів. "Реал" у цій фазі матчу запам'ятався хіба що ударом Кріштіану Роналду вище воріт. Утім, "Ліверпуль" був змушений вносити корективи в гру після вимушеної заміни на 31-й хвилині лідера команди, нападника Мохаммеда Салаха. Після борцівського прийому з боку капітана мадридців Серхіо Рамоса він отримав травму плеча.

Мохаммед Салах змушений був залишити поле через травму

Мохаммед Салах змушений був залишити поле через травму

Невдовзі поле через травму змушений був залишити і захисник "Реала" Даніель Карвахаль. Після цього гра дещо заспокоїлася - перший тайм завершився без забитих голів.

На початку другого тайму "Реал" заграв гостріше - півзахисник іспанської команди Іско влучив у перекладину. Zа 51-й хвилині грубої помилки припустився німецький воротар "Ліверпуля" Лоріс Каріус - при вкиданні м'яча Каріусом нападник "Реала" Карім Бензема підставив ногу, і м'яч закотився у ворота англійського клубу.

Утім, вже за чотири хвилини нападник "Ліверпуля" Садіо Мане зрівняв рахунок після розіграшу кутового. Команди продовжували обмінюватися гострими випадами. А на 64-й хвилині, лише за три хвилини після виходу на заміну, валлійський півзахисник мадридців Гарет Бейл ударом через себе забив гол-красень.

Гарет Бейл забиває гол-красень у ворота Ліверпуля

Гарет Бейл забиває гол-красень у ворота "Ліверпуля"

"Ліверпуль" намагався відігратися - на 70-й хвилині м'яч після удару Мане влучив у стійку воріт. Утім, намагання англійської команди відігратися були перекреслені ще однією грубою помилкою воротаря Каріуса - на 83-й хвилині він не втримав м'яч після удару з далекої відстані Гарета Бейла.

"Реал" втретє поспіль та втринадцяте в історії завоював Кубок європейських чемпіонів.

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Ліга чемпіонів УЄФА: як стартує футбольне свято (24.05.2018)

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Ліга чемпіонів УЄФА: як стартує футбольне свято (24.05.2018)  

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