 Помер український поет Іван Драч | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.06.2018

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Новини

Помер український поет Іван Драч

У Києві на 82-му році життя помер український поет та політичний діяч Іван Драч. У 1989-1992 роках він був першим головою Народного руху України.

Іван Драч помер в Києві на 82-му році життя

Іван Драч помер в Києві на 82-му році життя

У Києві у вівторок, 19 червня, помер український поет, літератор та сценарист Іван Драч. Про це повідомив кінокритик Сергій Тримбач. За його словами, поет помер на 82-му році життя у лікарні в Феофанії. "Іван Федорович заповів поховати його в рідному селі Теліженцях. Поруч з могилою Максима, сина", - написав Тримбач на своїй сторінці в Facebook.

Іван Драч народився 17 жовтня 1936 року. Він працював у газетах "Літературна Україна" та "Батьківщина", а також на київській кіностудії імені Довженка. Разом з В'ячеславом Чорноволом, Михайлом Горинем та іншими українськими дисидентами Іван Драч створив в 1989 році Народний рух України (НРУ). Він був першим головою НРУ - з 8 вересня 1989 по 28 лютого 1992 року.

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У 1990 році Івана Драча обрали депутатом Верховної Ради УРСР від Артемівського виборчого округу. Як розповідав в інтерв'ю перший президент України Леонід Кравчук, саме Іван Драч запропонував внести в текст проекту Декларації про суверенітет України тезу про нейтральний статус країни. У 1998 і 2002 роках Драч був ще двічі обраний депутатом до Верховної Ради.

Перша збірка віршів Івана Драча "Соняшник" вийшла в 1962 році. Потім з'явилися й інші поетичні книги: "Протуберанці серця", "Балади буднів", "До джерел" тощо. Загалом він видав кілька десятків поетичних збірок. Також він працював у багатьох напрямках: писав кіносценарії ("Криниця для спраглих", "Іду до тебе", "Київський оберіг"), був літературним критиком.

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