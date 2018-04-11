Помер кінорежисер Мілош Форман

Кінорежисер та сценарист чеського походження Мілош Форман помер у віці 86-років у США, де жив упродовж останніх десятиліть. Це сталося у п'ятницю, 13 квітня, повідомляє у суботу агенція AFP з посиланням на заяву друга та менеджера режисера Денніса Аспланда. За даними чеських та американських ЗМІ, Форман помер у родинному колі після нетривалої хвороби.

Мілош Форман народився в Чехословаччині в 1932 році. 1968-му режисер емігрував до США.

Світову славу Мілош Форман здобув завдяки фільму "Політ над гніздом зозулі" (1975 рік), за який він отримав свій перший "Оскар". Ще одну статуетку йому приніс фільм "Амадей".

Серед робіт Формана - кінострічки "Вальмон", "Народ проти Ларрі Флінта", "Людина на Місяці".