Помер американський письменник Філіп Рот

Лауреат Пулітцерівської премії і автор близько тридцяти романів Філіп Рот помер на 86-му році життя. Спочатку про смерть американського літератора повідомило ввечері вівторка, 22 травня, американське видання New Yorker, згодом цю інформацію підтвердила газета New York Times, посилаючись на слова одного з друзів письменника. Потім про смерть Рота написав у соціальній мережі Twitter його біограф Блейк Бейлі. Про причини смерті поки нічого не повідомляється.

У літературному доробку Рота 27 романів, десятки новел, оповідань, есеїв та інтерв'ю, нагадує інформагенція dpa. Його перша збірка оповідань побачила світ 1959 року. У 1998 році письменника винагородили Пулітцерівською премією за роман "Американська пастораль". 2011 році Філіп Рот отримав Міжнародну Букерівську премію. 2012 року письменник оголосив про завершення літературної діяльності.

Виходець з родини іммігрантів-євреїв Філіп Рот народився 19 березня 1933 у місті Ньюарк штату Нью-Джерсі. Дитячі роки позначилися скромним життям у робітничому кварталі, де мешкала його родина.