Померла режисерка Кіра Муратова

В Одесі ввечері у середу, 6 червня, на 84-му році життя померла українська кінорежисерка Кіра Муратова. Про смерть режисерки повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook театральний критик Олег Вергеліс.

Кіра Муратова займалася режисурою, писала сценарії, знімалася в кіно. Відомою вона стала після перших же фільмів: "Короткі зустрічі" (1967 рік) та "Довгі проводи" (1971). У 1990 році її фільм "Астенічний синдром" отримав Гран-прі Берлінського кінофестивалю. Подією на кількох міжнародних кінофестивалях став фільм "Настроювач" (2004 рік).

Останніми фільмами Кіри Муратової були "Мелодія для шарманки" (2009 рік) і "Вічне повернення. Кастинг" (2012 рік). Вона жила і працювала в Одесі.