Померла колишня перша леді США Барбара Буш

Колишня перша леді США Барбара Буш у вівторок, 17 квітня, померла на 93-му році життя. Вона була дружиною президента Джорджа Буша-старшого, який керував країною у 1988-1992 роках, та матір'ю Джорджа Буша-молодшого (президент США у 2000-2008 роках) .

Ще 15 квітня офіційний представник Буша-старшого оголосив, що родина прийняла рішення "не проводити ніякого подальшого лікування" Барбари Буш після серії госпіталізацій. При цьому він не повідомив жодних подробиць щодо її стану.

Теперішній президент США Дональд Трамп та його дружина Меланія поширили заяву, в якій вшанували пам'ять Барбари Буш, в якій назвали її "захисницею американської родини". На їхню думку, Барбару Буш будуть довго пам'ятати за її "відданість країні та родині".