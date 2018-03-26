 Померла екс-дружина Нельсона Мандели | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.04.2018
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Новини

Померла екс-дружина Нельсона Мандели

Відома активістка руху проти апартеїду Вінні Мандела померла у Південній Африці. Вона боролася проти апартеїду в країні, але її активність була затьмарена низкою гучних скандалів.

Вінні Мандела

Вінні Мандела

Колишня дружина екс-президента Південно-Афіриканської Республіки (ПАР) Нельсона Мандели, відома у країні учасниця руху проти апартеїду Вінні Мандела померла в Йоганнесбурзі у понеділок, 2 квітня, у віці 81 року. Про це повідомляє агенція AP.

Вінні Мандела була одружена з Нельсоном Манделою з 1958 по 1996 рік. Під час ув'язнення чоловіка Вінні Мандела боролася за його звільнення і брала активну участь в боротьбі проти апартеїду.

Політична активність Вінні Мандели у ПАР була затьмарена кількома гучними скандалами. Зокрема, коли Мандела була депутаткою парламенту після перших демократичних виборів у ПАР, її звинувачували у шахрайстві. Попри скандали і звинувачення, Вінні Мандела залишилась символом боротьби проти апартеїду в ПАР.

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