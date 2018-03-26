Померла екс-дружина Нельсона Мандели

Колишня дружина екс-президента Південно-Афіриканської Республіки (ПАР) Нельсона Мандели, відома у країні учасниця руху проти апартеїду Вінні Мандела померла в Йоганнесбурзі у понеділок, 2 квітня, у віці 81 року. Про це повідомляє агенція AP.

Вінні Мандела була одружена з Нельсоном Манделою з 1958 по 1996 рік. Під час ув'язнення чоловіка Вінні Мандела боролася за його звільнення і брала активну участь в боротьбі проти апартеїду.

Політична активність Вінні Мандели у ПАР була затьмарена кількома гучними скандалами. Зокрема, коли Мандела була депутаткою парламенту після перших демократичних виборів у ПАР, її звинувачували у шахрайстві. Попри скандали і звинувачення, Вінні Мандела залишилась символом боротьби проти апартеїду в ПАР.