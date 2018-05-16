Поліції ФРН передали комп'ютер вбитої на Мальті журналістки-викривальниці

Родина убитої мальтійської журналістки Дафни Каруани Галіції, котра розслідувала випадки корупції, передала Федеральному управлінню кримінальної поліції Німеччини (BKA) два її ноутбуки. Комп'ютери, а також три жорстких диски німецька поліція отримала наприкінці квітня, повідомило в середу, 23 травня, видання Süddeutsche Zeitung з посиланням на правоохоронців.

Оскільки журналістка не довіряла місцевій поліції, її сім'я відмовилася передати техніку правоохоронним органам Мальти. Однак мальтійські слідчі отримали доступ до ноутбука, яким Дафна Каруана Галіція востаннє користувалася в 2015 році. При цьому прокуратура Вісбадена поінформувала мальтійських колег про можливість передачі копій даних з комп'ютерів журналістки в разі надходження прохання про надання правової допомоги під час розслідування.

Журналістка Дафна Каруана Галіція загинула восени 2017 року внаслідок підриву орендованого їй автомобіля, в якому, за версією слідства, спрацював дистанційний вибуховий пристрій. Раніше вона нарікала на погрози на свою адресу. Незадовго до своєї загибелі журналістка займалася розслідуванням дій голови уряду і двох його найближчих помічників через підозри в корупції. Розслідування вбивства Дафне Каруани Галіції триває.