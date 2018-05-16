 Поліції ФРН передали комп′ютер вбитої на Мальті журналістки-викривальниці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Поліції ФРН передали комп'ютер вбитої на Мальті журналістки-викривальниці

Німецькій поліції, за даними ЗМІ, передали два ноутбуки й жорсткі диски, що належали вбитій журналістці-викривальниці Дафні Каруане Галіції. Її родина відмовилася передавати пристрої поліції Мальти.

Дафна Каруана Галіція

Меморіал у пам'ять про Дафну Каруане Галіцію на Мальті

Родина убитої мальтійської журналістки Дафни Каруани Галіції, котра розслідувала випадки корупції, передала Федеральному управлінню кримінальної поліції Німеччини (BKA) два її ноутбуки. Комп'ютери, а також три жорстких диски німецька поліція отримала наприкінці квітня, повідомило в середу, 23 травня, видання Süddeutsche Zeitung з посиланням на правоохоронців.

Оскільки журналістка не довіряла місцевій поліції, її сім'я відмовилася передати техніку правоохоронним органам Мальти. Однак мальтійські слідчі отримали доступ до ноутбука, яким Дафна Каруана Галіція востаннє користувалася в 2015 році. При цьому прокуратура Вісбадена поінформувала мальтійських колег про можливість передачі копій даних з комп'ютерів журналістки в разі надходження прохання про надання правової допомоги під час розслідування.

Журналістка Дафна Каруана Галіція загинула восени 2017 року внаслідок підриву орендованого їй автомобіля, в якому, за версією слідства, спрацював дистанційний вибуховий пристрій. Раніше вона нарікала на погрози на свою адресу. Незадовго до своєї загибелі журналістка займалася розслідуванням дій голови уряду і двох його найближчих помічників через підозри в корупції. Розслідування вбивства Дафне Каруани Галіції триває.

Дивитись відео 03:25
Now live
03:25 хв

Боротьба з корупцією: журналісти Мальти продовжують справу вбитої колеги (02.02.2018)

DW.COM

На Мальті трьох чоловіків обвинувачують у вбивстві журналістки-розслідувальниці

Трьох мальтійців обвинувачують у підриві автомобіля журналістки-розслідувальниці Дафни Каруани Галіції. Вони заперечують свою вину. (06.12.2017)  

Прес-центр Європарламенту назвали на честь убитої мальтійської журналістки

Європарламент назвав свій прес-центр у Страсбурзі на честь убитої мальтійської журналістки Дафни Каруани Галіції, що викривала корупційні схеми. (14.11.2017)  

Європарламент вимагає перевірити Мальту щодо верховенства права

Європарламент в ухваленій резолюції вимагає від Єврокомісії розпочати діалог з урядом Мальти щодо дотримання принципів верховенства права та перевірити боротьбу з відмиванням грошей в острівній державі. (15.11.2017)  

На Мальті затримали 10 підозрюваних у вбивстві журналістки-розслідувальниці

Десятьох підозрюваних у вбивстві мальтійської журналістки-розслідувальниці Дафни Каруани Галіції затримала поліція. Більшість з них мають кримінальне минуле. (04.12.2017)  

Аудіо й відео до теми

Боротьба з корупцією: журналісти Мальти продовжують справу вбитої колеги (02.02.2018)  

Докладно

default

Чому більшість таксі в Україні нелегальні

Хто має контролювати в Україні ринок таксі та як убезпечити себе пасажирові, з'ясовувала DW. 

Будівництво вітряка на ВЕС Максима Єфімова поблизу міста Боппард, 2014 рік

Депутат БПП Єфімов: король вітру і бонусів

Максим Єфімов використовує депутатський мандат для сприяння своїму бізнесу. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  